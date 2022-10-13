Kayseri kültür sanat: 5. Kayseri Kitap Fuarı yarın kapılarını açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı, yarın açılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14-23 Ekim'de Dünya Ticaret Merkezi'nde açılışı yapılacak kitap fuarında 3 milyondan fazla kitap, okurla buluşacak.

Fuarda, İlber Ortaylı, Pelin Çift, Şükrü Erbaş, Mete Yarar, Sevda Türküsev, Ziya Selçuk, Serkan Karaismailoğlu, Hayati İnanç, Nurullah Genç, Beyhan Budak, Serhat Yabancı, Ahmet Şimşirgil, Ahmet Turgut'un da aralarında bulunduğu pek çok yazar, kitapseverlerle bir araya gelecek.

Kayserili yazarlar için de stantların açılacağı 5. Kayseri Kitap Fuarı'nda yazarların söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.

Öğrencilere ve kitapseverlere, Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Birincisi 582 bin, ikincisi 672 bin, üçüncüsü 798 bin kişi ve dördüncüsü 815 bin 110 ziyaretçiyi ağırlayan Kayseri Kitap Fuarı'nı bu yıl daha çok kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor.