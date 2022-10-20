Kayseri genel haberi... 5. Kayseri Kitap Fuarı 6 günde 504 bin kitap tutkununu ağırladı - Son Dakika
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Kayseri genel haberi... 5. Kayseri Kitap Fuarı 6 günde 504 bin kitap tutkununu ağırladı

20.10.2022 12:12

Kayseri yerel genel haberine göre 5. Kayseri Kitap Fuarı 6 günde 504 bin kitap tutkununu ağırladı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl ziyaretçi rekoru kırarak 5. kez kitapseverlerle buluşan Kayseri Kitap Fuarı yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

5. Kayseri Kitap Fuarı 6 günde 504 bin kitap tutkununu ağırladı

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl ziyaretçi rekoru kırarak 5. kez kitapseverlerle buluşan Kayseri Kitap Fuarı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 5. Kayseri Kitap Fuarı dolu dolu 6 günü geride bırakırken, bu sürede 504 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, geçmişten bugüne alim ve ilim beşiği olmuş Kayseri'yi sahip olduğu öğrenci ve genç nüfus potansiyeliyle 'okuyan ve okutan şehir' yapma yönünde özverili gayretleri sürerken, Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Kayseri Kitap Fuarı yüz binlerce kitapseveri ağırlamaya devam ediyor.

Her yıl ziyaretçi rekoru kırarak dikkatleri üzerine çeken Kayseri Kitap Fuarı'nın 5'incisi 14 Ekim'de kapılarını kitapseverlere açtı. 5. Kayseri Kitap Fuarı ilk günden bu yana minikler ve gençler başta olmak üzere yediden yetmişe kitapseverlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Fuar, ilk 3 günde toplam 261 bin 325 ziyaretçiyi ağırlarken, sadece 4'üncü gün 66 bin 822, 5'inci gün 92 bin 110, 6'ncı gün ise 84 bin 329 olmak üzere 6 günde toplam 504 bin 586 kitap tutkununu misafir etti.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 3 milyonu aşkın kitap, 300'ün üzerinde yazar ve yayınevinin, okurlar ile buluştuğu fuarda, birbirinden ünlü isimler hayranlarıyla bir araya geliyor. Fuarın kitapseverlere kapılarını açtığı ilk günden itibaren her gün ünlü yazar ve şairler söyleşi etkinliği ve imza günleri kapsamında okurlarıyla buluşuyor.

Fuarın ilk 6 gününde Tufan Gündüz, Pelin Çift, Mehmet Ali Bulut, Ali Özkanlı, Şükrü Erbaş, Mete Yarar, Savaş Ş. Barkçin, Mehmet Emin Ay, Kahraman Tazeoğlu, Sevda Türküsev, Ziya Selçuk, Bircan Yıldırım, Tuğba Coşkuner, Nurdan Damla, Murat Akan, Ozan Bodur, Sıtkı Aslanhan, Serkan Karaismailoğlu, Sinan Akyüz, Serdar Tuncer, Saliha Erdim ve Alişan Kapaklıkaya ile Hayati İnanç sevenleriyle ve okurlarıyla buluştu.

5. Kayseri Kitap Fuarı 23 Ekim Pazar gününe kadar yine ünlü yazarları kitapseverlerle buluşturmaya devam edecek. Bu kapsamda 20 Ekim'de Bestami Yazgan, Abdurrahman Uzun, Hatice Kübra Tongar, 21 Ekim'de Nurullah Genç, Beyhan Budak, 21-22 Ekim'de Zekeriya Efiloğlu, 22 Ekim'de Nihat Hatipoğlu, Sinan Yağmur, Bilal Sami Gökdemir ve 23 Ekim'de İlber Ortaylı, Serhat Yabancı, Ahmet Şimşirgil ve Ahmet Turgut kitapseverlerle bir araya gelecek.

Fuarı ziyaret etmek isteyen kitap tutkunlarına, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkanı sunuluyor. Her yıl bir önceki yıldan fazla ziyaretçi sayısına ulaşarak birincisi 582 bin, ikincisi 672 bin, üçüncüsü 798 bin kişi ve dördüncüsü 815 bin 110 ziyaretçi ile rekorlara imza atan Kayseri Kitap Fuarı'nda 5'incisinin yeni bir rekora ulaşması bekleniyor.

Fuarda ayrıca Kayserili yazarlar da açılan stantlarda okuyucular ile buluşurken, 5. Kayseri Kitap Fuarı, 23 Ekim Pazar günü de dahil olmak üzere kitap tutkunlarını ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Kültür Sanat Kayseri genel haberi... 5. Kayseri Kitap Fuarı 6 günde 504 bin kitap tutkununu ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri genel haberi... 5. Kayseri Kitap Fuarı 6 günde 504 bin kitap tutkununu ağırladı - Son Dakika
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