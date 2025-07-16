Kemah\'ta 47. Futbol Turnuvası Coşkusu

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, 47 yıldır gurbetten memlekete uzanan futbol turnuvası, kuşakları yeşil sahada bir araya getiriyor.

İstanbul Kemahlılar Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından, 1978 yılında kültürel değerlerin gelecek nesillere taşınması ve dostluğun pekiştirilmesi amacıyla ilçeye bağlı köylerden futbol takımlarıyla turnuva düzenlenmesine başlandı.

O tarihten bu yana yapılan ve bu yıl 47'ncisi düzenlenen "Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası", yöre halkının kültürel bağlarını ve birlikteliğini güçlendiriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu kuralları çerçevesinde İstanbul'da 3 ay önce başlayan ve çeyrek final ile final maçları Kemah ilçesinde tamamlanan turnuvaya, bu yıl 20 takım ve yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Gurbetten memlekete uzanan ve kuşakları yeşil sahada bir araya getiren turnuva, festival havasında geçiyor.

"Kemah Olimpiyatları olarak adlandırılıyor"

Dernek başkanı Fahrettin Aslan, AA muhabirine, "Kemah Olimpiyatları" olarak nitelendirdikleri futbol turnuvasının bu yıl 47'ncisini düzenlediklerini söyledi.

Turnuvanın İstanbul'da 3 ay önce başladığını, çeyrek final ve final maçlarının ise Kemah'da oynandığını ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Turnuvanın gayesi, birlik, beraberliğimize, ilimize, ilçelerimize ve köylerimize katkı sağlaması ve dostluğumuzu pekiştirmesi. Bu amaçla turnuvanın gurbetten sılaya bir yol olduğunu düşünüyoruz. 1990'lı yıllarda terörün Türkiyemizi çok yorduğu günlerde o günkü yönetici abilerimizin öngörmesi ve mülki idaremizin de destekleriyle turnuvamız, Kemah Sultanmelik Tarih Kültür ve Spor Şenlikleri adı altında bir organizasyona dönüştü. Bunun amacı da memleketini tanımayan, köyünü tanımayan, ata topraklarını bilmeyen kardeşlerimizin memleketinde bu atmosferi yakalayabilmesi ve bu vesileyle de inşallah İstanbul, Ankara, İzmir ile memleketin dört bir yanında olan Kemahlıların sıla-i rahim yapmasına da fırsat verme doğrultusundadır."

Aslan, futbolun yanında rafting, cirit, atıcılık gibi farklı organizasyonlar da yapmaya başladıklarını belirterek, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Bu kez turnuvada eşini ve çocuklarını izliyor

Vatandaşlardan Filiz Kıran ise babaları ile amcalarının başlattığı turnuvada, bu kez eşini ve çocuklarını seyretmeye geldiğini anlatarak, "Dostluğun devam etmesi, tanımadığımız insanlarla bir arada olup, kaynaşmak için çocuklarımızın kendi memleketlerinden arkadaşları ve çevreleri olabilmesi için güzel bir turnuva. Biz arkadaşlarımızla mutluyuz, keyifli vakit geçiriyoruz." dedi.

66 yaşındaki Ümit Dede de birlik ve beraberlik içinde yıllarca turnuvaya katıldıklarını ve bu vesileyle kendi köylülerini yakından tanıma fırsatı bulduklarını, iki oğlu ile turnuvada oynadığını şimdi ise torunu ile oynamayı hedeflediğini dile getirdi.

Dedeoğlu köyünden Fikret Sarıyıldız da 25 futbolcuyla turnuvaya katıldıklarını aktararak, "Futbolcuların yarısı ilk kez köyüne gelmişti. İlk kez köyünü gördü. Bu bile bizim için yeterliydi aslında." diye konuştu.

İrem Gül Gürkan ise turnuvayı İstanbul'dan beri takip ettiğini, organizasyonun eğlenceli ve güzel geçtiğini ifade etti.