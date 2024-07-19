Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kronolojik Tarihi Sergisi Mersin Deniz Müzesi'nde Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kronolojik Tarihi Sergisi Mersin Deniz Müzesi'nde Açıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Mersin Deniz Müzesi'nde anı sergisi açıldı. Sergide, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kronolojik tarihi fotoğraflar, objeler ve belgelerle anlatılıyor. Açılışta konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, serginin önemine vurgu yaparak, şehitlere ve gazilere rahmet diledi ve KKTC'nin daha da ilerlemesini temenni etti.

19.07.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs Barış Harekatı'nın kronolojik tarihi fotoğraflar, objeler ve belgelerle anlatılıyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Mersin Deniz Müzesi'nde anı sergisi açıldı

MERSİN - Kıbrıs Barış Harekatı'nın kronolojik tarihinin fotoğraflar, objeler ve belgelerle anlatıldığı anı sergisi Mersin Deniz Müzesi'nde açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü faaliyetleri kapsamında hazırlanan İstanbul Deniz Müzesi koordinesinde gerçekleştirildi. İstanbul Deniz Müzesi ve Foça Amfibi Tugay'ın arşivlerinden faydalanılarak açılan sergide, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kronolojik tarihi fotoğraflar, objeler ve belgelerle anlatılıyor.

Vali Ali Hamza Pehlivan, açılış kurdelesini kesmeden önce yaptığı konuşmada, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanlığının ev sahipliğinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde düzenlenen serginin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Açılış öncesi Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili izlenen videoya değinen Pehlivan, "Biraz önce o günlere yeniden döndük, harekatın hazırlıkları, harekat sırasında yaşananlar, kahraman ordumuzun Kıbrıs'a intikali, o dönemde uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı garantör ülke Türkiye olarak kullanmamızın neden gerektiği, oradaki soydaşlarımıza, oradaki milletimize yaşatılan ağır baskılar, zulümler ve bunlara bir son vermek, hem Kıbrıs'ın Türk kesimine hem de Rum kesimine; iki tarafa da barış getirmek üzere yola çıktı Kahraman ordumuz. Adı da zaten Barış Harekatı. Zorlu mücadeleler neticesinde, kahramanca verilen mücadeleler neticesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelleri o günlerde atıldı. Bu vesileyle aziz şehitlerimiz bir kere daha rahmetle yad ediyorum, ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık afiyet ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

Serginin oluşumunda emeği geçen başta Garnizon Komutanı ve KKTC Mersin Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli olmak üzere katkı ve emeği olan herkese teşekkür eden Pehlivan, "Daha nice 50 yıllar, 100 yıllar, 500 yıllar KKTC'nin dünyada tanınmış bir halde yoluna devam etmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Pehlivan, konuşmasının ardından kent protokolü ile açılış kurdelesi keserek, Mersin Deniz Müzesi Yavuz Salon'nda açılan sergiyi gezdi.

Açılışa, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, KKTC Mersin Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve ilgililer de katıldı.

Kaynak: İHA

Kıbrıs Barış Harekatı, Ali Hamza Pehlivan, Mersin, Kıbrıs, Kültür Sanat, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kronolojik Tarihi Sergisi Mersin Deniz Müzesi'nde Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 17:34:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kronolojik Tarihi Sergisi Mersin Deniz Müzesi'nde Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement