Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kronolojik Tarihi Sergisi Mersin Deniz Müzesi'nde Açıldı

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın kronolojik tarihi fotoğraflar, objeler ve belgelerle anlatılıyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Mersin Deniz Müzesi'nde anı sergisi açıldı

MERSİN - Kıbrıs Barış Harekatı'nın kronolojik tarihinin fotoğraflar, objeler ve belgelerle anlatıldığı anı sergisi Mersin Deniz Müzesi'nde açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü faaliyetleri kapsamında hazırlanan İstanbul Deniz Müzesi koordinesinde gerçekleştirildi. İstanbul Deniz Müzesi ve Foça Amfibi Tugay'ın arşivlerinden faydalanılarak açılan sergide, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kronolojik tarihi fotoğraflar, objeler ve belgelerle anlatılıyor.

Vali Ali Hamza Pehlivan, açılış kurdelesini kesmeden önce yaptığı konuşmada, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanlığının ev sahipliğinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde düzenlenen serginin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Açılış öncesi Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili izlenen videoya değinen Pehlivan, "Biraz önce o günlere yeniden döndük, harekatın hazırlıkları, harekat sırasında yaşananlar, kahraman ordumuzun Kıbrıs'a intikali, o dönemde uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı garantör ülke Türkiye olarak kullanmamızın neden gerektiği, oradaki soydaşlarımıza, oradaki milletimize yaşatılan ağır baskılar, zulümler ve bunlara bir son vermek, hem Kıbrıs'ın Türk kesimine hem de Rum kesimine; iki tarafa da barış getirmek üzere yola çıktı Kahraman ordumuz. Adı da zaten Barış Harekatı. Zorlu mücadeleler neticesinde, kahramanca verilen mücadeleler neticesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelleri o günlerde atıldı. Bu vesileyle aziz şehitlerimiz bir kere daha rahmetle yad ediyorum, ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık afiyet ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

Serginin oluşumunda emeği geçen başta Garnizon Komutanı ve KKTC Mersin Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli olmak üzere katkı ve emeği olan herkese teşekkür eden Pehlivan, "Daha nice 50 yıllar, 100 yıllar, 500 yıllar KKTC'nin dünyada tanınmış bir halde yoluna devam etmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Pehlivan, konuşmasının ardından kent protokolü ile açılış kurdelesi keserek, Mersin Deniz Müzesi Yavuz Salon'nda açılan sergiyi gezdi.

Açılışa, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, KKTC Mersin Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve ilgililer de katıldı.