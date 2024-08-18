Kırgızistan Kültürü Trabzon'da Hayat Buluyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kırgızistan Kültürü Trabzon'da Hayat Buluyor

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Kırgızistan'a geziye giden İlker Timur Demir, oradaki atmosferden çok etkilenerek hayalindeki projeyi memleketi Trabzon'da gerçekleştirmeye çalışıyor. Avrupa'da Macaristan'da, Türkiye'de ise Trabzon'da hayata geçecek olan proje, yemeğinden giysisine kadar Kırgızistan kültürünü yansıtacak.

18.08.2024 09:26
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Kırgızistan'a geziye gitti, hayalini gerçekleştiriyor

Kırgızistan'ın çadırından yemeğine kadar kültürünü Trabzon'a taşıyor

Avrupa'da Macaristan'dan sonra Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor

Turizmci İlker Timur Demir:

"Kırgızistan'dan orijinallerini aldığımız otağların burada montajını yaptık"

TRABZON - Kırgızistan'a geziye giden İlker Timur Demir, oradaki atmosferden çok etkilenerek hayalindeki projeyi memleketi Trabzon'da gerçekleştirmeye çalışıyor. Avrupa'da Macaristan'da, Türkiye'de ise Trabzon'da hayata geçecek olan proje, yemeğinden giysisine kadar Kırgızistan kültürünü yansıtacak.

Kırgızistan'dan getirdiği orijinal malzemeleri Düzköy'e bağlı Çal Mahallesindeki işyerine monte eden Demir, Kırgızistan'a gidemeyenleri ayaklarına kadar getirdiklerini belirterek, "Türkiye'de tek bir proje. Bizzat Kırgızistan'dan alınıp gelinen oradaki ismiyle Boz Üy, bizim tabirimizle Otağ, bizzat orijinallerini alıp gelip burada montajını yaptık. Vatandaşlarımıza bu güzelliği göstermek ve bu atmosferi yaşamalarını sağlayacağız" dedi.

Gezi için gitti hayalindeki projeyi gerçekleştirecek

Gezi amaçlı gittiği Kırgızistan'ın atmosferinden çok etkilendiğini kaydeden Demir, "Hayalimizle başladı Kırgızistan'a gezi düzenledik. Oraya gittikten sonra oradaki atmosferden çok etkilendik. Turizmci olduğumuz için bu işi orada yapmak istedik. Bir süre sonra dedik ki; biz bunu öncelikle Trabzon'da yapalım, bu güzelliği Trabzon'a taşıyalım kendi insanımızla buluşturalım. Böyle başladı hikayemiz. Şu anda çalışmalarımızın yüzde 80'nini tamamladık, çok az mesafe kaldı ondan sonra hizmete açarak misafirlerimizi kabul edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'de tek

Projenin Türkiye'de tek olduğunu diye getiren Demir, "Türkiye'de tek bir proje. Bizzat Kırgızistan'dan alınıp gelinen oradaki ismiyle Boz Üy, bizim tabirimizle otağ. Bizzat orijinallerini alıp gelip burada montajını yaptık. Vatandaşlarımıza bu güzelliği göstermek ve bu atmosferi yaşamalarını sağlayacağız. Çadırlarımız yaklaşık altı metre çapında 28 metre karelik bir alanımız var. Toplamda 8 tane konaklama bir tane de görsel otağımız var. Görsel otağımızda yöresel kıyafetler, kalpaklarımız tamamıyla o yöreden gelen malzemelerle döşedik. Misafirlerimiz burada fotoğraf çektirebilecek, güzel anılar yaşayacak. Oraya da gitseler bunları görecekler ama gidemeyenler imkanı olmayanlar için bizzat ayaklarına kadar getirdik" dedi.

"Trabzon'da küçük bir Kırgızistan oluşturduk"

Trabzon'da küçük bir Kırgızistan oluşturduklarını ifade eden Demir, "Çal mağarası zaten Trabzon'un sayılı turizm merkezlerinden birisi. Konum olarak oraya yakın oluşumuzdan dolayı bize faydası olacaktır diye düşünüyorum. Yemek konseptini ilerleyen sürede tamamıyla Kırgız yemeklerine yönelik bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Trabzon'da küçük bir Kırgızistan oluşturduk. Dolayısıyla buraya gelenler Kırgızistan'a özgü her şeyi merak edecek, yemeğinden kıyafetine kadar her şeyine kadar. Bizde bütün bu eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Kırgızistan'a gittiklerinde de bu konseptin bire bir aynısını görecekler. Çünkü bizim orada da işlerimiz olduğu için orayı da iyi biliyoruz oradaki konseptin bire birini burada yapacağız. Konaklamanın yanında eğlencemiz de olacak, atlarımız olacak. Atlarımıza binip orman turu yapabilecekler, belli rotalar oluşturacağız bu rotalardan hangisini seçmek isterseler kendi başlarına rehber eşliğinde gidebilecekler" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da Macaristan'da var

Bu tarz çadırın Macaristan'da olduğunu belirten Demir çok olumlu tepkiler aldıklarını kaydederek, "Çok olumlu tepkiler aldık. Bu işi yaparken acaba demedik. Olumlu tepkiler aldıktan sonra hevesimiz biraz daha arttı. Teşvik almadık, başvuru da yapmadık tamamen kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. Avrupa'da bu şekilde Macaristan'da var. Macaristan'da her yıl kurultaylar yapılıyor orada var" dedi.

Kırgızistan'la ilgili bilgileri ders kitaplarında okuduklarını belirten Ecrin Betül Demir de "Çok güzel çok beğendim. Bu çadırlar, Kırgızistan'a özgü, kıyafetlerde onların yerel kıyafetleri. Okulda derslerde görüyoruz, böyle çadırları var. Göçebe oldukları için çadırlarda kalıyorlar. Onların kültürünün buraya yansıması çok güzel. Kırgızistan'a gidemeyenler buraya gelebilir" diye konuştu.

(BK-TŞ-ÖS-Y)

Kırgızistan Kültürü Trabzon\'da Hayat Buluyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kırgızistan Kültürü Trabzon'da Hayat Buluyor - Son Dakika

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