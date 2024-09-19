Kırklareli'nde Hafızlık Merasimi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kırklareli'nde Hafızlık Merasimi

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Diyanet Başkanı Erbaş, Kırklareli'nde hafızları tebrik ederek Kur'an'ın korunmasını vurguladı.

19.09.2024 02:27
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Hafızlık Kur'an Kursları İcazet Merasimi"ne katıldı

Prof. Dr. Erbaş: "Rabbimiz buyuruyor ki şüphesiz muhakkak Kur'an'ı biz indirdik ve onu muhafaza edecek olan da biziz"

KIRKLARELİ - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Kırklareli-Lüleburgaz- Babaeski Hafızlık Kur'an Kursları İcazet Merasimi"ne katıldı. Prof. Dr. Erbaş "Rabbimiz buyuruyor ki şüphesiz muhakkak Kur'an'ı biz indirdik ve onu muhafaza edecek olanda biziz. Kur'an indiği andan itibaren günümüze kadar noktası değişmeden muhafaza edilerek devam etmiştir. Cenabı hak hafızları buna vesile kılmıştır" dedi.

Kırklareli'nde düzenlenen "Kırklareli-Lüleburgaz-Babaeski Hafızlık Kur'an Kursları İcazet Merasimi" Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Programda konuşan Prof. Dr. Erbaş, hafız olanları tebrik ettiğini ifade ederek, "En hayırlı merasimdeyiz Hafızlık merasimi, Hafızlık Merasimi bunu Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın şu mübarek hadisinde dayandırarak söylüyorum. Efendimiz buyuruyor ki, 'sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir. En hayırlı olan Kuranı öğrenen ve öğreten kardeşlerimizin bulunduğu yerdeki merasimde en hayırlı merasimdir. Öncelikle hafızlarımızı tebrik ediyorum, hafızlarımızın hocalarını tebrik ediyorum onlar yetiştirmiş oldukları hafızların sayısını bu gün 17 kadar arttırdılar. Hafızlarımın anne ve babalarını tebrik ediyorum ne mutlu onlara, Rabbimiz buyuruyor ki, 'şüphesiz muhakkak Kur'an'ı biz indirdik ve onu muhafaza edecek olanda biziz, rabbimiz böyle buyuruyor. Kur'an indiği andan itibaren günümüze kadar noktası değişmeden muhafaza edilerek devam etmiştir. Cenabı hak hafızları buna vesile kılmıştır. Vahi katipleri yazmıştır, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kalbine inzihal ettirdi Rabbimiz, okuttu işte onun ezberleyen hafızlarımız sayesinde bu güne kadar korundu, muhafaza etti kur'anı kerimi. Demek ki kuranın korunmasında en büyük vasıta hafızlarımızdır. Rabbimiz bu ayeti kerimede adeta hafızlarımızı övüyor, o müjde hafızlarımıza biz onun muhafaza edicisiyiz diye buyururken hafızlarımıza işaret ediyor. Hafızlarımızın vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'in korunmuş olmasına işret ediyor rabbimiz ne mutlu hafızlarımıza" dedi.

Gençlere, çocuklara Kur'an ahlakının anlatılması gerektiğini aktaran Erbaş, "Gençlerimize, çocuklarımıza, neslimize Kur'an ahlakını anlatmak zorundayız. Önce biz yaşayacağız, rol model olacağız onlara örnek olacağız. Allah resulü efendimizin Mevlid-i Nebi'sinin seneyi devriyesinde onun en büyük mucize olarak getirdiği Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler varsa öğrensin, öğrenenler okusun, okuyanlar gücü yetenler hıfz etsin, hafız olsun. Netice itibariyle hedef Kur'an-i bir hayattır, Kur'an-i bir ahlaktır. Kuran'a göre hayatımızı tanzim etmektir. Başka çıkar yol yok, başka kurtuluş yok. Kur'an'dan başka kurtuluş yok, Kur'an'dan başka sığınacağımız bir kitap yok. Kurtuluş İslam'dadır. İslam'ın yeryüzüne peygamberler vasıtasıyla insanların huzurlu ve adil olmaları, iyi geçinmeleri, birbirlerine kin beslememeleri, zulüm etmemeleri gönderdiği dinin adı İslam'dır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Erbaş, hafız olan 6'sı erkek 17 kişiyi tebrik ederek hediyelerini takdim etti.

Daha sonrasında Reis'ül-kurra Mustafa Demirkan eşliğinde hatim duası yapıldı.

Kırklareli\'nde Hafızlık Merasimi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kırklareli'nde Hafızlık Merasimi - Son Dakika

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