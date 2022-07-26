Kırşehir müziği UNESCO toplantısında tanıtıldı - Son Dakika
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Kırşehir müziği UNESCO toplantısında tanıtıldı

26.07.2022 16:06
Kırşehir müziği UNESCO toplantısında tanıtıldı

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında Türkiye'den alınan ilk kent Kırşehir'in müziği, UNESCO'nun toplantısında tanıtıldı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında Türkiye'den alınan ilk kent Kırşehir'in müziği, UNESCO'nun toplantısında tanıtıldı.

Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Brezilya'nın Santos şehrinde düzenlenen 14. UNESCO Genel Yıllık Toplantısı'nda UNESCO'nun 49 müzik şehri arasında yer alan Kırşehir'in, son iki yıldaki etkinliklerinin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda "Davulun Yolculuğu Projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin tanıtımı yoğun ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir'in tanıtımı yapılan ilk 3 kent arasında yer almasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kırşehir'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında Türkiye'den dahil olan ilk ve tek şehir olduğunu hatırlatan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Geçen sürede çok önemli etkinlik ve projelere imza attık. Bu kapsamda bir dizi program, konser, şehir içi müzik durakları, kültür sanat etkinlikleri hayata geçirdik. Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sekretaryası oluşturularak hazırlıkları tamamlanan UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı da bu etkinliklerimizin önemli bir ayağını oluşturdu. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliği ile 2 gün süren konferansta yurt içinden ve dışından birçok katılımcı çevrim içi sunumlar gerçekleştirdi."

Ekicioğlu, Anadolu abdal ve bozlak geleneğinin Kırşehir'e kattığı kültürel mirası dünya halklarıyla da paylaşma fırsatı yakaladıklarını vurgulayarak, "İlimizin kültürel mirasını hem ulusal hem de uluslararası alanda duyuran bu sürecin hazırlanmasında ve tanıtımında emeği geçen herkesi bir kez daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Brezilya, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir müziği UNESCO toplantısında tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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