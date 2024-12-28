Kış Turizmi: Kartalkaya ve Abant Yılbaşı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kış Turizmi: Kartalkaya ve Abant Yılbaşı Hazırlıklarını Tamamladı

Kış Turizmi: Kartalkaya ve Abant Yılbaşı Hazırlıklarını Tamamladı

Bolu'daki Kartalkaya ve Abant, yılbaşı tatilinde konuklarını eğlenceli etkinliklerle bekliyor.

28.12.2024 12:49
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi ile doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı ve Kocaeli'deki Yuvacık, yeni yılda konuklarını ağırlamayı bekliyor.

Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan ve kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezindeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yılbaşına sayılı günler kala hazırlıklarını tamamladı.

Yılbaşı öncesi rezervasyon yoğunluğu yaşanan merkezde tatilciler, yapay karlamayla kar kalınlığının bir metreyi geçtiği toplam uzunlukları 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yapma imkanı bulacak.

Yılbaşı tatili için Kartalkaya'yı tercih edenler, canlı müzik ve havai fişek gösterileri eşliğinde gece kayağı gibi çeşitli etkinliklerle yeni yılı karşılayacak.

Doğa tutkunlarının uğrak mekanlarından Abant Gölü Milli Parkı'nda da yeni yıl için hazırlıklar yapıldı.

Rezervasyonların yüzde 85'e ulaştığı Kartalkaya ve Abant'taki konaklama mekanlarında doluluğun yılbaşına kadar tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

"Tatilcilerin yoğun talebi var"

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, yeni yıla sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlayarak konuklarını beklemeye başladıklarını söyledi.

Ergül, rezervasyonların istenen seviyede olduğunu belirterek, kar kalitesi, tesisler ve verilen hizmetlerin merkezin tercih edilmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Bolu'nun doğal zenginliklere sahip olduğuna işaret eden Ergül, "Tatilcilerin yoğun talebi var. Kent merkezinde ve Abant'ta bulunan otellerde doluluk yüksek." dedi.

Ergül, güzel bir sezon geçirmeyi temenni ederek, 300 bine yakın misafir beklediklerini ifade etti.

Kayak merkezinde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı da Kartalkaya'da yeni sezonun güzel başladığını belirterek, "Kar yağışı erken geldi ve aralık ayının ilk haftalarında sezonu açtık. Sezonun açılmasıyla yerli ve yabancı tatilciler ilgi göstermeye başladı. Şu anda doluluk istediğimiz seviyede." diye konuştu.

Avcı, yeni yılda "eğlencenin merkezi"nin Kartalkaya olduğunu söyleyerek, "Yeni yıl öncesinde otel ve pistlerde hazırlıklarımız tamamlandı. Canlı müzik eşliğinde eğlenceler yapılacak. Bunun yanı sıra havai fişek gösterileri ve gece kayağı da yapılacak. Tatilcilerimizin yeni yıla mutlu ve eğlenerek girmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Yuvacık, birçok doğa aktivitesi yapma imkanı sunuyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki gözde turizm merkezlerinden Yuvacık, yerli ve yabancı ziyaretçilere doğanın eşsiz güzelliklerini dere kenarlarındaki turistik tesisleriyle yaşatıyor.

Samanlı Dağları eteklerindeki ormanları, bol oksijenli yaylaları, dere ve kanyonlarıyla doğa turizminde adından söz ettiren Yuvacık, baraj çevresindeki dereleriyle de ziyaretçilerini cezbediyor.

Baraj çevresinde doğayla iç içe bungalov evlerde konaklayan aileler, ATV, trekking, zipline gibi etkinliklerle de zaman geçirebiliyor.

Turizm işletmecisi Hasan Karaaslan, Yuvacık bölgesinin İstanbul'a yakınlığıyla ön plana çıktığını belirterek, Yuvacık Barajı'nı besleyen derelerin kenarlarında tesislerin bulunduğunu kaydetti.

Araçlarıyla bölgeye gelen ziyaretçilerin günlerini eğlenceli geçirmeleri için aktivitelerin olduğunu aktaran Karaaslan, bölgedeki tesislerde Karadeniz mutfağının hakim olduğunu söyledi.

Karaaslan, ziyaretçilerin Yuvacık bölgesinin eşsiz bitki örtüsünde yürüyüş yapabildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Misafirlerimiz ATV, zipline ve paintball gibi etkinliklerin yanı sıra kar yağışı olduğu zamanlarda da Aytepe'deki kızak pistinde eğlenceli vakit geçirebilmektedirler. Buradan ayrılmak istemeyen ziyaretçiler, dere kenarlarındaki bungalov evlerde konaklayabilirler. Yuvacık bölgesi, Karadeniz mimarisi gibi ahşap mimariden oluşur. Bölgemizi bu anlamda çok seviyoruz. Buraya geldiğinizde adeta köyünüze gitmiş gibi oluyorsunuz. İstanbul'dan Karadeniz 1000 kilometre ama İstanbul'dan 'küçük Karadeniz' dediğimiz Yuvacık 100 kilometre."

Yılbaşı hazırlıklarını tamamladıklarını, tesislerde rezervasyonların yüzde 70'inin dolduğunu belirterek, "Yılbaşı akşamı burada dış ortamda ateşlerimizi yakıyoruz. Serbest eğlencemizi yapacağız. Kar bekliyoruz, ziyaretçilerimiz Aytepe bölgesinde kızak yapabilirler. Sıcak ortamda çaylarını, kahvelerini, saleplerini yudumlayabilirler. Misafirlerimiz dere kenarlarında aileleriyle huzurlu ortamda yürüyüş yapabilirler. Bölgemizdeki tesislerde 2 kişiden başlayan aile odalarıyla 3, 5 ve 7 kişilik geniş ailelere kadar tüm oda tipleri mevcuttur." diye konuştu.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kış Turizmi: Kartalkaya ve Abant Yılbaşı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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