Kocaeli Kitap Fuarı Başlıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak.

Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı.

Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Bazı kişiler, ellerindeki sopalarla yüksekte olan kitapları almak için çaba gösterirken, bazıları birbirlerinden destek alarak kitaplara ulaşmaya çalıştı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 5-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda, 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek.

"Kitap fuarından dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanmakta olan zulme de bir ses yükseltilmiş olacak"

Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere, fuarın keyifli etkinliklerinden birini gerçekleştirdiklerini belirterek, Kocaeli'de kitaba olan ilginin heyecan verici olduğunu söyledi.

Bu yıl fuarın 14'üncüsünü düzenlediklerini dile getiren Büyükakın, "Geçen yıl hedefimiz 1 milyon ziyaretçi sayısını aşmaktı. İnşallah bu sene aşmayı başarırız diye ümit ediyorum." dedi.

Büyükakın, Kocaeli'de ve çevre illerdeki tüm kitapseverleri fuara davet etti.

Fuarın bu yılki temasının, "Savaşın ve Acının Edebiyatı" olarak belirlendiğine dikkati çeken Büyükakın, Gazze ve Ukrayna'da olduğu gibi en çok kadınların ve çocukların zarar gördüğü bu tür insan hakları ihlallerine birilerinin sesini çıkartması gerektiğini kaydetti.

Bu manada en büyük görevin aydınlara düştüğünü vurgulayan Büyükakın, "İnsanlığın bugüne kadar üretmiş olduğu tüm değerleri yeniden hatırlatmaları, çok güçlü bir şekilde seslendirmeleri gerekiyor. O zaman şiire de romana da edebiyatın tüm alanlarına da daha fazla, her zaman olduğundan çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından isyan edebiyatının örneklerini arkadaşlarımız aynı zamanda kitaplaştırdılar, kitapseverlerle de kitap fuarında buluşmuş olacak. İnşallah bu kitap fuarından dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanmakta olan zulme de bir ses yükseltilmiş olacak. Sözümüzü yükseltmiş olacağız. İnsanların başına bombaların yağdığı coğrafyalarda, insan haklarının ihlal edildiği coğrafyalardaki isyanın yanında durduğumuzu, insanlığı adalete çağırdığımızı buradan haykırmış olacağız." ifadelerini kullandı.