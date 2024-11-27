Koleksiyonunu Depremden Kurtardı

Kültür Sanat

Depremde kurtarabildiği koleksiyona gözü gibi bakıyor

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Akın Bilal Akkoç, 18 yıl süresince biriktirdiği 70'li ve 80'li yıllara ait binlerce plak ve film kasetinden oluşan milyonluk koleksiyonunu, depreme rağmen korumayı başardı.

Battalgazi ilçesinde yaşayan koleksiyoner 35 yaşındaki Akın Bilal Akkoç 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alarak yıkılan dairesinde kurtarmayı başardığı koleksiyonunu ailesine ait bir dairede güvenle muhafaza ediyor.

Akkoç, Gramofon, radyo ile binlerce plak ve film kasetlerinin bulunduğu koleksiyonunda 70'li ile 80'li yıllara damgasını vurmuş bir çok ses sanatçısının da kaset ve plaklarının bulunduğunu söyledi.

Koleksiyon merakının müziğe olan ilgisiyle başladığını aktaran Akkoç, son dönemlerde nostaljiye karşı önemli bir ilginin oluştuğunu ifade ederek, antika eşyaların değerini bulmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Depremlerde koleksiyonun da yer alan bir miktar plak ve kasetlerini de kurtaramadığını kaydeden Akkoç, hedefinin ise ilerleyen zamanlarda nostaljik bir kafe oluşturarak koleksiyonun yer alan parçalar ile vatandaşları buluşturmak oluğunu söyledi.