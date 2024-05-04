Kolombiya'da Türk Kültürüne İlgi Artıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kolombiya'da Türk Kültürüne İlgi Artıyor

Kolombiya\'da Türk Kültürüne İlgi Artıyor

Kolombiya'nın Amazon bölgesine turistik gezi yapmasının ardından ticaret yapmaya karar veren Paşa Ünal, Türk kültürünün tanıtılmasına katkı sağlıyor. Türk ürünlerinin satıldığı mağazalar açan Ünal, Kolombiyalıların Türk çayı ve Türk lokumunu beğendiğini belirtiyor. Türk dizilerinin de Kolombiyalılar üzerinde ilginç bir etkisi olduğunu söyleyen Ünal, Türkiye'nin Kolombiyalılar nezdindeki sevgisinin arttığını ifade ediyor.

04.05.2024 11:19
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Kolombiya'nın Amazon bölgesine 11 yıl önce turistik gezi yapmasının ardından başkent Bogota'da ticaret yapmaya karar veren Paşa Ünal, Türk kültürünün tanıtılmasına da katkı sağlıyor.

Türkiye'den çini desenli çay takımları, Türk kültürüne özgü kilim motifleri, bez çantalar, el yapımı cüzdanlar, renkli lambalar ve geleneksel Osmanlı minderleri getirten Ünal, Kolombiya'da 5 mağaza açtı.

Ünal, Kolombiya'nın farklı kentlerinde düzenlenen fuarlarda Türk ürünlerini satmasının yanı sıra Türk kültürünün tanıtılmasına da yardımcı oluyor.

Amazon gezisi sırasında tanıştığı Kolombiyalı Camila Perez ile 2015'te hayatını birleştiren Ünal, Türk ürünlerinin satıldığı, eşiyle açtığı ilk mağazası "Hecho en Turquia" ile ülkede büyük başarı yakaladı.

Kısa sürede Medellin, Cali ve Baranquilla'da da Türk ürünlerinin satıldığı mağazalar açan Ünal, eşi Camila'nın desteğiyle seyahat acentesi yatırımını da gerçekleştirdi.

Ünal, ülkeye geliş sürecini ve Kolombiyalıların Türk ürünlerine bakış açısını AA muhabirine anlattı.

"Eşim kelimenin tam anlamıyla bir Türkiye aşığı"

Ünal, 2015'ten bu yana Bogota'da yaşadığını belirterek "Aslında ilk kez 2013'te Kolombiya'ya gelmiştim, eşimle tanıştıktan 2 yıl sonra evlendik ve burada yaşamaya karar verdik. Projelerimizi birlikte hayata geçirdik. Eşim kelimenin tam anlamıyla bir Türkiye aşığı." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'ya temelli yerleştikten sonra ilk satışları evden yaptıklarını dile getiren Ünal, "Maksadımız Türk ürünlerini satmak değildi, hediye satmaktı. Eşim bu işte çok başarılı ve sosyal ağlarda güzel videolar yapıyor. Birkaç ay sonra ilk şubemizi Bogota'da açtık." dedi.

Ünal, Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle Barranquila ve Cali'deki şubelerini kapatmak zorunda kaldıklarını ve halihazırda 3 şubeyle hizmet vermeye devam ettiklerini bildirdi.

"Kolombiyalılar, Türk çayı ve Türk lokumunu çok beğeniyor"

Kolombiyalıların 2015'te Türkiye'yi çok fazla tanımadıklarını aktaran Ünal, "İletişimimiz arttıkça tabuları kırdık ve getirdiğimiz ürünler sayesinde Türkiye'ye yönelik merak oldukça arttı. Kolombiyalılar, Türk çayı ve Türk lokumunu çok beğeniyor." diye konuştu.

Ünal, Türk gastronomisini bu topraklara getirmek istediklerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Kolombiya'da iş hayatına atılırken 3 hedef belirlemiştik; Türk el sanatları mağazası, seyahat acentesi ve Türk restoranı açmak. Bunlardan ikisine ulaştık, 1500 Kolombiyalıyı ülkemize seyahate götürmeyi başardık. İnanılmaz bir deneyim yaşadılar, reklam dahi yapmadan insanların birbirlerine anlatmasıyla bu rakamı yakaladık. Şimdi ise bu topraklarda bir Türk restoranı açmak istiyoruz."

Kolombiyalılara kendini özel hissettiren ve özgün ürünler sunduklarını anlatan Ünal, Anadolu'nun çeşitli kentlerinden hikayesi olan ürünleri bu ülkeye getirdiklerini kaydetti.

"Kolombiya'da şu anda birçok evde nazar boncuğu var"

Ünal, Kolombiyalıların hediyeleşmeyi çok seven bir ulus olduğunu vurgulayarak " Harran'da 50 yıllık bir keçinin derisinden yapılmış, fevkalade özel bir el yapımı ürün getirdik. Harran'da kadınların eliyle yapılmış bir tılsımdır. Nazar boncuğu gibi bir sembolü var. Kolombiya'da şu anda birçok evde nazar boncuğu var." dedi.

"Bizden Türk çayı talep edenler bile oluyor"

Türk dizilerinin Kolombiyalılar üzerinde ilginç bir etkisi olduğunu aktaran Ünal, "Türk dizileri Kolombiya'da bir fenomene dönüştü. Öğlen saatlerinde lokantalarda, marketlerde ve kafeteryalarda Türk dizileri izleniyor. Müşterilerimiz bizi soru yağmuruna tutuyor. Evlere ayakkabısız girilmesinden yapılan duaya kadar muhtelif sorular geliyor ve bizden Türk çayı talep edenler bile oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Kolombiyalılar nezdindeki sevgisine de değinen Ünal, sözlerini şöyle bitirdi:

"Buraya ilk kez geldiğim 11 yıl öncesine göre Türkiye'ye yönelik bakış açısı ve yorumlar değişti. Kolombiyalıların Türkiye'yi gerçekten çok sevdiklerini düşünüyorum. İki ülke kültürünün çok da farklı olduğunu düşünmüyorum. Yani bence onlara bir Avrupalıdan çok daha yakınız. Heyecanımız ve coşkumuz gitgide yakınlaşıyor. Sadece Göbeklitepe'yi görmek için bizimle Türkiye'ye gelenler oldu. Kapadokya, Şanlıurfa, Pamukkale'de heyecandan ağlayanlara şahit olduk. Bize gönüllü Türk kültür elçisi diyorlar evet çünkü ülkemizi çok seviyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kolombiya'da Türk Kültürüne İlgi Artıyor - Son Dakika

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