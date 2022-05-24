Konuralp Antik Tiyatrosu'nda 2 bin yıl sonra ilk kez oyun sahnelendi

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde bulunan Konuralp Antik Tiyatrosu, 2 bin yıl sonra sergilenen oyunla izleyicisiyle buluştu.

Bölgenin en eski yerleşim yeri olarak bilinen ve tarihi milattan önce 3. yüzyıla dayanan antik tiyatroda, kazıların büyük bölümünün tamamlanmasıyla ilk oyun sahnelendi.

Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından sergilenen Aristofanes'in "Kuşlar" isimli oyununu, yaklaşık 2 bin kişi izledi.

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman İnceefe, gazetecilere, 2 bin yıllık tarihe uygun bir açılış yapmak istediklerini söyledi.

Coşkulu bir gece yaşadıklarını ifade eden İnceefe, "Düzce Üniversitesi, Düzce Konuralp Müze Müdürlüğü, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi iş birliğiyle burada süren kazı çalışması vardı. Kazı çalışmalarının büyük kısmı nihayete erdi gibi. Açılışı da buranın doğal dokusuna uygun Aristofales'in komedyasıyla taçlandırmaya çalıştık. Çok heyecan verici bir durum. Takriben 2 bin yıl sonra ilk defa kendi dokusuna uygun bir işlevle seyircisiyle buluştu. O da ayrıca bizi umutlandırdı ve coşkulandırdı." dedi.