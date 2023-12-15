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Konya Büyükşehir Belediyesi, Isauria Yolu'nun Rota Kılavuzunu Yayımladı - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Isauria Yolu'nun Rota Kılavuzunu Yayımladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla Isauria Yolu'nun rota kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda, yolun geçiş noktaları, kamp yerleri ve GPS tabanlı rotalar yer alıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Isauria Yolu\'nun Rota Kılavuzunu Yayımladı
15.12.2023 - 14:44,  Güncelleme: 14:59
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Konya Büyükşehir Belediyesince bölge turizmine kazandırılan Isauria Yolu'nun rota kılavuzu yayımlandı.

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, kentin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri korumak ve turizme kazandırmak amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

"Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla şehrin tüm noktalarında, birbirinden farklı önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Altay, " Türkiye'nin yeni yürüyüş rotalarından olacak Isauria Yolu için hazırlanan rota kılavuzumuz, her bir köşesi tarih kokan Konya'mızın eşsiz güzelliklerinden bir kısmının yakından görülmesi için imkan sunacak. Rota kılavuzu sayesinde doğaseverler, bölgede daha güvenli ve keyifli bir yürüyüş yapacak." ifadesini kullandı.

Konya'nın Bozkır ilçesinden başlayıp, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde biten 174 kilometre uzunluğundaki Isauria Yolu, Dikilitaş Yaylası'ndan Dipsiz Göl'e, Sultan Muğarı, Boğazyurt, Halkalıyazı, Sineklibucak, Kalkantaşı ve Göktepe Yaylaları üzerinden düğmeli evlerin olduğu Sarıhacılar'a ve Akseki'ye uzanıyor.

Yürüyüş yolunun geçiş noktaları, kamp yerleri, çeşme gibi rota bilgilerini içeren, yer yer geçiş güzergahları hakkında bilgi veren kılavuzda ayrıca Wikiloc uygulaması üzerinden de yürünmüş etapların birleştirilerek beş ayrı etaptan oluşturulan yolun yürünebileceği GPS tabanlı rotalar yer alıyor.

Kaynak: AA
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