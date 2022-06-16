4. Sufisinema Günleri başladı - Son Dakika
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4. Sufisinema Günleri başladı

16.06.2022 17:02

Konya'da düzenlenen Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Yarışması 4. Sufisinema Günleri etkinliği, "Fısıldaşan Kumlar" filmiyle başladı.

Konya'da düzenlenen Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Yarışması 4. Sufisinema Günleri etkinliği, "Fısıldaşan Kumlar" filmiyle başladı.

Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki sinema günlerinin ilk gösterimine sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Filmin yönetmeni Nacer Khemir, AA muhabirine, film için "Filmin esin kaynağı Hazreti Mevlana'dır, yani film gerçek bir ayna gibi oldu. Herkes bir parça aynadır, herkes bir gerçeği, hakikati yansıtır. Bu film de onu anlatıyor." dedi.

Toplam 9 ülkeden 14 filmin gösterileceği festival, yarın Polonyalı yönetmen Krzysztof Kieslowski'nin 1988 yapımı "Dekalog-1" isimli filminin gösterimiyle devam edecek.

4. Sufisinema Günleri başladı
4. Sufisinema Günleri başladı
4. Sufisinema Günleri başladı
4. Sufisinema Günleri başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 4. Sufisinema Günleri başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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