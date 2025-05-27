ANKARA'da belgesel yapımcısı ve Kore Savaşı İyi Niyet Elçisi Sacit Altun'un katkısıyla hazırlanan 'Kore Savaşı Hafızası Sergisi' açıldı.

Belgesel yapımcısı ve Kore Savaşı İyi Niyet Elçisi Sacit Altun'un katkısıyla hazırlanan 'Kore Savaşı Hafızası Sergisi', Renda Köşkü'nde ziyarete açıldı. Bir ay boyunca ziyaret edilebilecek olan serginin açılışına; Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson, Güney Kore Büyükelçisi Yeondoo Jeong, çok sayıda bürokrat ve yabancı misyon temsilcisi katıldı. Sergi, Türk askerinin 1950 yılında Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan yola çıkmasıyla başlayan yolculuğunu; arşiv fotoğrafları, belgeler, esir mektupları, günlükler ve döneme ait objelerle günümüze taşıyor.

'KORE İLE KARDEŞLİĞİMİZ DERİNLEŞTİ'

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, barışın korunması için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, "'Kore Savaşı Hafızası Sergisi', yalnızca bir dönemin izlerini taşıyan bir arşiv değil; aynı zamanda vicdanın, merhametin ve iki halk arasında kurulan sarsılmaz dostluğun da belgesi. 1950 yılında, kilometrelerce uzaklıktaki bir halkın acısına sessiz kalmayan Türkiye Cumhuriyeti, evlatlarını Kore'ye barış için gönderdi. Türk Kızılay da o yıllarda sadece yaraları sarmakla kalmadı; esir düşen askerlere sıcak bir el, yaralılara şefkatli bir yuva, savaşın gölgesinde kalan çocuklara umut oldu. Aradan geçen 75 yıl, bu kardeşliği eksiltmedi, bilakis derinleştirdi. 6 Şubat depremlerinde gerek Koreli yardım ekiplerinin gösterdiği üstün çaba gerek Kore halkının deprem bölgesinin yeniden inşası için büyük bir fedakarlıkla gönderdiği yardımlar, bu kardeşliğin ne denli gerçek ve kalıcı olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Unutmayalım ki barışa duyulan ihtiyaç, dün olduğu kadar bugün de insanlığın ortak çağrısıdır. Bu sergi sadece geçmişi değil; geleceği de şekillendirmek için bizlere bir sorumluluk yüklüyor" dedi.

'TÜRKİYE, YETİM ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKTI'

Güney Kore Büyükelçisi Yeondoo Jeong ise serginin bir saygı duruşu niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu serginin, Kore ve Türkiye gibi iki kardeş ülke arasındaki derin dostluğu, tarihi kayıtların ötesinde yeniden incelemek için değerli bir fırsat olduğuna inanıyorum. Kore Savaşı, Kore halkında derin yaralar bıraktı ama aynı zamanda bize kardeş ülkemiz Türkiye'nin asla unutamayacağımız asil fedakarlığını hatırlattı. 1950-1953 yılları arasında tam 21 bin 212 genç Türk, uzak Kore Yarımadası'nda özgürlük ve barış için savaştı ve bunların yaklaşık bini asil fedakarlıklarda bulundu. Cesaretleri ve fedakarlıkları, bugün Kore Cumhuriyeti'nin özgürlüğü ve refahının temellerini attı. Mirasları, Busan'daki BM Anıt Mezarlığı'na defnedilen 462 kahraman aracılığıyla bugün de yaşamaya devam ediyor. Üstelik Türkiye, Kore Savaşı sırasında sadece savaş meydanlarında fedakarlığını göstermekle kalmamış, aynı zamanda savaş sonrası yetim kalmış çocuklara sahip çıkarak insani dayanışma göstermiştir" diye konuştu.