Emre Fel, festivalin finalinde coşturdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bu yıl 52'ncisi düzenlenen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, şarkıcı Emre Fel'in verdiği konserle tamamlandı.

Körfez Belediyesince, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festival, 3 gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Kortej yürüyüşüyle başlayan, kültürel etkinlikler, çocuk aktiviteleri ve halk oyunları gösterileriyle devam eden organizasyonun final programı, Yarımca Sahili'ndeki Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nde yapıldı. Kapanış etkinliğinde sahne alan Emre Fel, sevilen şarkılarını alanı dolduran binlerce kişiyle birlikte seslendirdi.

Konseri; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş izledi.

Programın sonunda Körfez Belediye Başkanı Söğüt, şarkıcı Emre Fel'e Hereke halısı motifleriyle hazırlanan plaket ile ilçenin simgesi olan kiraz takdim etti.

Söğüt, burada yaptığı konuşmada, yarım asrı geride bırakan festivalin yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını, Körfez'in kültürel mirasını yaşatan önemli bir değer olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti. - KOCAELİ