Kosovalı Öğrenciler Bursa\'yı Ziyaret Etti

Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün "Hayal Et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi" kapsamında Türkiye'ye gelen Kosovalı üniversite öğrencileri, Bursa'daki vakıf eserlerini ziyaret etti.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Ulu Cami'deki ziyarette basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti'nin kadim mirasını ve köklü medeniyetini yurt dışından gelen öğrencilere tanıttıklarını söyledi.

Kökleri mazide gözleri atide olan gençlere, üç kıtada hüküm sürmüş Osmanlı Devleti'ni ve vakıf medeniyetini anlatmanın önemini vurgulayan Yıldız, "Osmanlı'ya ilk başkentlik yapmış, 6 padişahımızın metfun olduğu, eski ismi Hüdavendigar Sancağı olarak da bilinen Bursa'da, 1. Murad Hüdavendigar Külliyesi, Muradiye Külliyesi, Yeşil Külliyesi, Yıldırım Külliyesi, Osmangazi ve Orhangazi türbeleri ile Ulu Cami'de gençleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Yıldız, 18 öğrencinin gezi programının İstanbul'da başladığını, Bursa'daki abide yapılarla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Mimarlık öğrencisi Ereza Kastratı da 5 gün önce başlayan ziyaretlerde çok güzel yerleri gördüklerini anlattı.

Ayrıca önemli bilgiler öğrendiklerini belirten Kastratı, "İstanbul'da Süleymaniye Külliyesi, Galata Kulesi, Mihrimah Sultan Külliyesi'ni ziyaret ettik, kuş evlerini gördük. Vakıfların ne olduğunu öğrendik. Kuşlara bile dikkatinizi, şefkatinizi gördük. Bu bizim için çok güzel bir tecrübe oldu." dedi.

Tıp fakültesi öğrencisi Amer Suma ise Osmanlı mimarisini ve vakıflarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Suma, "Osmanlı'nın mimari eserleri nasıl yaptığını, hangi motifleri kullandığını görmek bizim için bir ayrıcalık oldu. Ulu Cami çok donanımlı. Biz öğrenciler olarak, buradaki yazmaları ve maneviyatı çok beğendik ve takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.