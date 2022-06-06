Köstence'de Türkçe öğretmenleri için eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika
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Köstence'de Türkçe öğretmenleri için eğitim semineri düzenlendi

06.06.2022 18:45
Köstence'de Türkçe öğretmenleri için eğitim semineri düzenlendi

Romanya'da Köstence Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliğinde Dobruca bölgesinde görev yapan Türkçe öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı için 2-5 Haziran'da "Eğiticilerin Eğitimi Programı" düzenlendi.

Romanya'da Köstence Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliğinde Dobruca bölgesinde görev yapan Türkçe öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı için 2-5 Haziran'da "Eğiticilerin Eğitimi Programı" düzenlendi.

Köstence YEE'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin Köstence Başkonsolusu Emre Yurdakul, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler, Köstence İl Eğitim Başmüfettişliği Türkçe Müfettişi İcbal Anefi, Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanı Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu ve Köstence Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Tuna Balkan tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlayan seminer, Enstitü tarafından hazırlanan Türkçe öğretim materyallerinin katılımcılara dağıtılması ve eğitimcilerin sunumları ile devam etti.

Açılışta konuşan Köstence Başkonsolusu Emre Yurdakul, Köstence YEE'nin kültür-sanat ve Türkçe öğretimine yönelik etkinliklerini başarılı bir şekilde yürüttüğünü, söz konusu etkinliklere her zaman kendilerinin de destek vereceğini belirterek, bölgede Türkçe öğretiminin önemini vurguladı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler ise Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu ile beraber uzun zamandır Köstence'de eğitimcilerin eğitimi programını planladıklarını, bu seminer ile Köstence'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan Köstence YEE tarafından 5 Haziran Romanya Türk Dili Günü vesilesiyle "Türk Kültüründe Lokum ve Kolonya" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansa Köstence İl Eğitim Başmüfettişliği Türkçe Müfettişi İcbal Anefi, Dobruca bölgesinde görev yapan Türkçe öğretmenleri ve Köstencelilerin katıldığı belirtildi.

YEE Eğitim Dairesi Başkanı Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu tarafından verilen konferansta lokum ve kolonyanın geçmişten günümüze serüveni anlatıldı.

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Kaynak: AA

Yunus Emre, Köstence, Dobruca, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Köstence'de Türkçe öğretmenleri için eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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