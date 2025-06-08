Köylerde Bayram Coşkusu ve Survivor Yarışması - Son Dakika
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Kültür Sanat

Köylerde Bayram Coşkusu ve Survivor Yarışması

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08.06.2025 13:56
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Köylerde Bayram Coşkusu ve Survivor Yarışması
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İstanbul'dan gelen köylüler, bayramda etkinlikte bir araya gelerek Survivor yarışmasıyla stres attı.

İstanbul'un stresini bayramda köylerinde böyle attılar

Survivor yarışması ile kıyasıya mücadele ettiler

11 Köyün bayramlaşması renkli görüntülere sahne oldu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ve Eflani ilçesine bağlı 11 köyün İstanbul ve Kocaeli gibi büyük şehirlerde yaşayan sakinleri, Kurban Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle bir arada kutladı. Adeta İstanbul'un stresini düzenledikleri etkinlikte Survivor yarışması da renkli görüntülere sahne oldu.

Ova köyleri olarak adlandırılan 11 köyün sakinleri Ovaşeyhler köyü Elekler Mahallesi'nde bir araya geldi. İstanbul'da kurulu bulunan Ova Dernekler Federasyonu tarafından gençleri köyü sevdirme amaçlı düzenlenen etkinliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Eski gelenek ve göreneklerin de yaşadığı etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, Survivor yarışması ise büyük mücadeleye ev sahipliği yaptı. 18 ila 50 arasında 35 kişinin kıyasıya mücadele ettiği yarışma renkli görüntülere sahne olurken, yarışmacılar saniyelerle mücadele etti. Yarışma sonunda ilk 10'a girenler bin'er lira ile ödüllendirildi. Etkinlikte çocuklar için oluşturulan oyun alanları ve tiyatro gösterileri ise devam etti.

Düzenlenen etkinliğe AK Parti Karabük Milletvekilleri Av. Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İstanbul Yedikule Göğüs Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Ova Dernekleri Federasyonu Başkanı Durmuş Eren, dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri ile köylüler katıldı.

Etkinlikte milletvekilleri katılımcılara hitaben yaptıkları konuşmada, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini yaşatan Ova köyleri halkını tebrik ederek, gelenekleri yaşatılmasının önemine değindiler.

Ova Dernekleri Federasyonu Başkanı Durmuş Eren ise, "Büyük şehirlerden köylerimize göçü sağlama adına, gençlerimizi köyümüzü sevdirme adına bu tür etkinlikler yapıyoruz. Geniş bir katılım oldu. İnşallah bir daha ki seneye bunun 2 katı olacağını düşünüyorum. Maksadımız, doğup büyüdüğümüz toprakları gençlerimize unutturmamak. Büyükşehirlerin streslerini de düzenlediğimiz etkinliklerle bir nebze olsun atarak, atalarımızdan gelen gelenekleri yaşatma gayreti içinde olduklarını" söyledi.

Etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden köy sakinleri emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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