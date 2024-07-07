Kültepe kazıları 76. yılında: 4 bin 200 yıl önce yanıp yıkılarak sona eren krallığın yok olma sebepleri araştırılacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kültepe kazıları 76. yılında: 4 bin 200 yıl önce yanıp yıkılarak sona eren krallığın yok olma sebepleri araştırılacak

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Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, bu yılki kazılarda Kültepe'nin önceki dönemlerdeki yaşam ve hayat tarzını araştıracaklarını ve 4 bin 200 yıl önce sona eren krallığın yok olma sebeplerini araştıracaklarını belirtti.

07.07.2024 12:46  Güncelleme: 13:00
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Kültepe kazıları 76. yılında: 4 bin 200 yıl önce yanıp yıkılarak sona eren krallığın yok olma sebepleri araştırılacak

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu:

"Bu seneki kazılarda çok özel hedeflerimiz var"

KAYSERİ - Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve 'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde bulunan tabletler, özellikle dönemin ticari hayatı hakkında bilgiler veriyor. Kazılarda 3 çeyreği geride bıraktıklarını ve bu yıl 76. yıl kazılarına resmi olarak başladıklarını kaydeden Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Kazılar sırasındaki en önemli hedeflerimizden bir tanesi de; Kültepe'nin meşhur olduğu Asurlu tüccarlardan önceki dönemlerdeki hali hem Anadolu'nun hem Kültepe'nin önceki dönemlerdeki yaşam ve hayat tarzını araştırmak" dedi.

Kayseri- Sivas kara yolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam ederken, elde edilen bulgular tarihe ışık tutuyor. 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde kazı çalışmaları 76. yılına girerken Kazı Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu; "Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "2024 yılı bizim için çok önemli bir yıl. 3 çeyrek yılı geride bırakmış oluyoruz, yani 75 yıl bitti, artık 76. yılındayız. 76 yıldır kesintisiz devam eden Kültepe kazıları ve bu sene de daha önceki hedeflerimiz gibi çok özel hedeflerimiz var. Kazıların resmi açılışını bu hafta yaptık, sanıyorum Kasım sonlarına kadar devam edeceğiz. 6 ay gibi uzun bir dönem içerisinde kazılarımız gerçekleşecek. Bu kazılar sırasında çok özel hedeflerimiz var. Onları gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi.

"Tarihe ışık tutacak verileri toplamaya çalışacağız"

Bu yılki kazılarda 4 bin 200 yıl önce yanıp yıkıldıktan sonra sona eren krallığın sebeplerini araştıracaklarını kaydeden Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Kazılar; Kültür ve turizm Bakanlığı'nın hem maddi, hem manevi izinleriyle gerçekleştiriliyor. Diğer taraftan da başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlerin de destekleri çok büyük. Dolayısıyla bu desteklerle 6 ay boyunca kazılara devam edeceğiz. Bu kazılar sırasındaki en önemli hedeflerimizden bir tanesi de; Kültepe'nin meşhur olduğu Asurlu tüccarlardan önceki dönemlerdeki hali hem Anadolu'nun hem Kültepe'nin önceki dönemlerdeki yaşam ve hayat tarzını araştırmak. Bu konuyla ilgili olarak son 20 yıldır epeyce bir yol katettik. Bu döneme ait büyük anıtsal yapılar var. Ama bu büyük anıtsal yapılar yaklaşık olarak günümüzden 4 bin 200 yıl öncesinde birdenbire yanıp yıkılıyor ve oradaki krallık sona ermiş oluyor. Dolayısıyla bunun sebeplerini araştırmaya çalışacağız. Işık tutacak verileri toplamaya çalışacağız. Tabi her zaman olduğu gibi Karum alanında; Anadolu insanının Asurlu tüccarlarla beraber yaşadığı yerlerde bu sorulara ışık tutmaya çalışacağız.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kültepe kazıları 76. yılında: 4 bin 200 yıl önce yanıp yıkılarak sona eren krallığın yok olma sebepleri araştırılacak - Son Dakika

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