Kültürel Miras Yolculuğu Projesi Adana'da Hayata Geçti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kültürel Miras Yolculuğu Projesi Adana'da Hayata Geçti

Kültürel Miras Yolculuğu Projesi Adana\'da Hayata Geçti

Adana'da öğrenciler kültürel mirası tanıma etkinliği gerçekleştirdi, geleceğe köprü kuruldu.

10.12.2024 16:49
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Adana'da öğrencilere somut ve somut olmayan kültürel mirasın tanıtılması amacıyla hayata geçirilen "Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu" projesi kapsamında etkinlik yapıldı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen program, Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, etkinlikte yaptığı konuşmada, kültürün bütüncül yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyledi.

Projenin geçmişle gelecek arasında köprü kurduğunu belirten Mete, şöyle konuştu:

"Türk kültürünün yaşatılması, kuşaklara aktarılması ve dünyayla buluşturulması çok kıymetli. Bizler, bu kadim medeniyetin temsilcileri olarak bunun farkında olmak ve yaşatmakla ilgili sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin okulda aldığı nitelikli eğitimin yanında bu unsurları da dikkate alarak kuşanmış ve zırhlanmış şekilde geleceğe hazırlanmalarıyla ilgili gayretimiz var."

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de toplumların kendi kültürlerini gençlere aktarması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, usta öğreticilerle giyim, dokuma, moda tasarım, ahşap, el sanatları ve nakış atölyelerinde uygulamalı çalışmalar yaptı.

Programa, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz ve lise öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kültürel Miras Yolculuğu Projesi Adana'da Hayata Geçti - Son Dakika

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