Kültürel ve yöresel ürünler 72 milletin yaşadığı Sakarya'da buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kültürel ve yöresel ürünler 72 milletin yaşadığı Sakarya'da buluştu

Türkiye'deki kültürel ve yöresel miraslar, 72 milletin yaşadığı Sakarya'da düzenlenen festivalde bir araya geldi. Millet Bahçesi'nde kurulan ve 4 gün süren festivalde stantlarda yöresel ürünler tanıtılırken her gün farklı yörelere ait konserlerde verildi.

12.08.2024 14:13
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Kültürel ve yöresel ürünler 72 milletin yaşadığı Sakarya'da buluştu

SAKARYA - Türkiye'deki kültürel ve yöresel miraslar, 72 milletin yaşadığı Sakarya'da düzenlenen festivalde bir araya geldi. Millet Bahçesi'nde kurulan ve 4 gün süren festivalde stantlarda yöresel ürünler tanıtılırken her gün farklı yörelere ait konserlerde verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sakarya Kültür Sanat Festivali programı Millet Bahçesi'nde gerçekleşti. 'Hemşehri Buluşmaları' adı altında yapılan ve 4 gün süren festival 9 Ağustos'ta Rumeli-Balkan kültür buluşması ile başladı. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kafkas ve Karadeniz kültür buluşmasıyla, 11 Ağustos Pazar günü ise Anadolu kültür buluşmasıyla devam etti. Festival, bugün ise Yerel kültürü hemşeri buluşmalarıyla devam ediyor. Yöresel stantların kurulduğu festivalde, halk oyunları, folklor gösterileri, konserler ve sahne performansları gerçekleştirildi.

"Gaziantep kültürünü Sakarya'daki kardeşlerimize tanıtmak ve tanışmak için geldik"

Yaz akşamlarının renklendiği festivale katılım sağlayan ve Gaziantep'ten gelen Gaziantep Engelli Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Oğul, "Gaziantep kültürünü Sakarya'daki kardeşlerimize tanıtmak ve tanışmak için geldik. Buradaki enerjimiz tamamen Sakarya halkına bağlı. Buradaki insanların bize olan misafirperverliği ve candan yaklaşımı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın bize göstermiş olduğu ilgi, alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Buraya gelen vatandaşlar kendilerini Gaziantep'te sanıp ve oranın kokusunu hissettiklerini söylüyor. Gaziantep ürünlerini, baharatlarını, yemeklerini hem tadıp hem koklayıp hem de alıyorlar" dedi.

"Kendimi Karadeniz'e gitmiş gibi hissettim"

Memleketine duyduğu hasreti bu festivalde giderdiğini aktaran Hatice Kaya, "Karadeniz ve birçok şehrimizin ürünlerinin sergilendiği stantlar var. Kendimi Karadeniz'e gitmiş gibi hissettim. Gerçekten keyifli ve güzel etkinliklerde var. Bize bu imkanı sunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kültürel ve yöresel ürünler 72 milletin yaşadığı Sakarya'da buluştu - Son Dakika

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