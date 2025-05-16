Kütahya'da emekli kütüphaneci üniversiteye 4 bin kitap bağışladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kütahya'da emekli kütüphaneci üniversiteye 4 bin kitap bağışladı

Kütahya\'da emekli kütüphaneci üniversiteye 4 bin kitap bağışladı

Kütahya'da, bağışçıların destekleriyle Türkiye genelindeki 309 okula kütüphane kuran veya kitap desteğinde bulunan emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'ne kitap bağışında bulundu.

16.05.2025 15:24
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Kütahya'da, bağışçıların destekleriyle Türkiye genelindeki 309 okula kütüphane kuran veya kitap desteğinde bulunan emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'ne kitap bağışında bulundu.

Bağışçılardan gelen kitapları Türkiye genelindeki 309 okul, kurum ve kuruluşa ulaştıran ve Aktürk'ün, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'ne de yaklaşık 4 bin kitap bağışında bulunmasından dolayı tören düzenlendi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesinde yapılan bağış dolayısıyla düzenlenen törende, kitap okuma oranlarının artırılması için herkese ciddi anlamda görevler düştüğünü belirtti.

Bu amaçla gayret gösteren Aktürk'e teşekkür eden Bayırcı, şunları söyledi:

"Kitap okuma anlamında eksikliklerimiz var. Biraz okuma oranlarımızı arttırmamız gerekiyor. İnşallah Zeki ağabeyimiz gibi sayıları arttırabilirsek, kitap ulaşımını da arttırabilirsek aynı zamanda onları teşvik edebilirsek tabii buradaki sorumluluk öğretmenlerimize, ailelere, bizlere, akademisyen hocalarımıza, her birimize, toplumun her kesimine düşüyor. Her birimizin dertlenmesi gerekiyor. Bizler okuyacağız ki yeni Cezeriler, İbni Sinalar, yeni Farabiler, günümüz baktığımızda yeni Selçuk Bayraktar'la yetiştireceğiz. Ülkemizin her anlamda gelişmesiyle ilgili her birimizin mutlaka yapabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum."

DPÜ Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise Türk-İslam medeniyetinin bir kitap medeniyeti olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkler bu kitap medeniyetinin taşıyıcısı olmuşlardır. Mürekkebin yaygınlaştırıcısı olmuşlardır ve her gittikleri yere kütüphane kurmuşlardır. Bu anlamda üniversitemizin kütüphanesi Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden birisi. Zeki Aktürk öncelikle bütün şehrimizin her köşesinde böyle ismini ebediyete kadar yaşatacak ama asıl olarak bizim medeniyet değerlerimizi gelecek nesillere aktaracak. Zeki Aktürk bu çalışmalara devam etsin. Biz de onlara katkı vermeye devam edelim."

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da Aktürk'e bağışından dolayı teşekkür etti.

Aktürk ise isminin bağış yaptığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'ndeki bir köşeye verilmesinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin dört bir yanında kütüphaneler oluşturmuş olmanın ve öğrencileri kitaplarla buluşturmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini belirten Aktürk, şunları bildirdi:

"2008'den bugüne kadar başlattığımız çalışmamızı Allah'a şükürler olsun artırarak devam ettiriyoruz. Kütüphanelerde vakit geçirmeyi, çocuklarımızın kitaplara dokunmalarını, kitap bağışçılarımızı çok ama çok seviyorum. Edirne'den Kars'a kitap serüvenimiz devam ediyor. En büyük kaynağım kitap bağışçılarım. Onlardan kitaplar geldikçe ihtiyacı olan yerlere ulaştırmayı boynumun borcu olarak görüyorum."

Konuşmaların ardından Bayırcı ve Kızıltoprak, Aktürk'e teşekkür belgesini takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da emekli kütüphaneci üniversiteye 4 bin kitap bağışladı - Son Dakika

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