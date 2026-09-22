Kütahya\'da İrfan Uğurlu, yaklaşık 25 yıldır çocuklar için ahşap oyuncak üretiyor

Kütahya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı İrfan Uğurlu, yaklaşık 25 yıldır sürdürdüğü el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarına devam ediyor. Uğurlu, özellikle çocukların sağlıklı ve doğal malzemelerden üretilen oyuncaklarla buluşturulmasını amaçladığını belirterek, geleneksel el sanatlarının çocuklara tanıtılması ve sevdirilmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık çeyrek asırdır el sanatlarıyla uğraştığını belirten Uğurlu, mesleğin gelecek nesillere aktarılması için bugüne kadar çok sayıda çırak yetiştirdiğini ifade etti. Yetiştirdiği bazı çırakların kendi atölyelerini açarak mesleklerini sürdürdüğünü anlatan Uğurlu, bunun kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Sanatçı İrfan Uğurlu, el emeğiyle hazırladığı ahşap oyuncakların ortaya çıkışındaki temel düşüncesinin çocuklara daha sağlıklı oyuncaklar sunmak olduğunu belirterek, "Özellikle çocukların bu konuda daha sağlıklı bir oyuncağa sahip olması ilk düşüncemdi. Bununla başladım. Şu anda bunu çocuklara ulaştırmaya çalışıyorum ve bunu da gerçekleştirdiğimi sanıyorum. Çok ilgi görüyor. Çocuklar çok beğeniyorlar. Amacı da zaten bu" dedi.

Geleneksel el sanatını çocuklarla buluşturuyor

Geçmişten günümüze ulaşan el sanatlarının yaşatılabilmesi için çocukların bu sanatlarla erken yaşlarda tanıştırılması gerektiğine dikkat çeken İrfan Uğurlu, yaptığı oyuncakların bu açıdan önemli bir işlev gördüğünü söyledi.

Uğurlu, "Eskiden kalan bu tür bir el sanatımızı çocuklara tanıtmak ve onlara sevdirmek amacımız. İnşallah gelecek nesiller de bizlerin takipçisi olarak bunu devam ettirirler" ifadelerini kullandı.

Sanatını yalnızca üretim olarak görmediğini belirten Uğurlu, aynı zamanda bilgi ve tecrübesini yeni nesillere aktarmaya çalıştığını söyledi. Yetiştirdiği çırakların mesleği sürdürmesinin geleneksel sanatların geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan Uğurlu, el emeğine dayalı üretimin devam etmesi için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Oyuncaklarda kimyasal madde kullanılmıyor

Ürettiği oyuncakların en önemli özelliklerinden birinin tamamen doğal malzemelerden yapılması olduğunu ifade eden Uğurlu, özellikle çocuk sağlığını ön planda tuttuklarını söyledi.

Oyuncakların temel malzemesinin ahşap olduğunu belirten sanatçı İrfan Uğurlu, "Tamamen doğal malzemeler kullanıyoruz. Ağaç, bildiğiniz gibi sıcak bir malzeme. İnşallah daha da geliştireceğiz bu işi. Hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor. İşin ana nedeni o" diye konuştu.

Üretim sırasında kullanılan birleştirme yöntemlerine de değinen Uğurlu, oyuncakların büyük ölçüde ahşap parçaların birbirine tutturulmasıyla oluşturulduğunu, gerektiğinde ise su bazlı ve zararsız tutkallar kullandıklarını ifade etti.

Uğurlu, "Bunu çocuk bilmez ama biz bunu defalarca çocuklara da anlatıyoruz, velilere de anlatıyoruz. Bir çocuk 24 saat elinde de tutsa hiçbir çocuğa zarar verecek bir malzeme yok. Tamamen ağaçlarla birbirine tutturuluyor. Tutkal kullanacaksak da su bazlı, zararsız olan tutkallarımızı kullanıyoruz" dedi.

"Çocukların sağlığı bizim için önemli"

Plastik, kimyasal boyalar ve farklı sentetik malzemeler kullanılarak üretilen oyuncakların yerine doğal ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini savunan Uğurlu, bazı ürünlerin muhtemel etkilerinin kısa vadede fark edilmeyebileceğini belirtti.

Uğurlu, özellikle Çin menşeli ucuz plastik oyuncaklara karşı ailelerin daha bilinçli olması gerektiğini dile getirerek, "Çin malları, plastik ürünler, kimyasal boyalı malzemeli oyuncaklar ileride, şu an belki belli olmuyor ama ileride çocuklarda büyük sorunlar oluşturuyor, rahatsızlıklar oluşturacak. Biz bunu önlemeye çalışıyoruz. Amacımız da o. İnşallah başarırız" ifadelerini kullandı.

Ailelere "el emeğine sahip çıkın" çağrısı

Ailelerin çocukları için oyuncak seçerken yalnızca fiyatı değil, ürünün hangi malzemelerden üretildiğini ve nasıl hazırlandığını da dikkate almaları gerektiğini söyleyen Uğurlu, el emeği ürünlerin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Uğurlu, "Anne babalar emeğe de saygı gösterip çocukları ucuz diye Çin mallarına yöneltmesinler, onlardan alışveriş yapmasınlar. Mümkün olduğu kadar biz de onlara bunları ulaştırmaya çalışıyoruz zaten. Amacımız o" dedi.

Yaklaşık 25 yıldır sürdürdüğü sanatını hem üretim hem de eğitim yoluyla gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan sanatçı İrfan Uğurlu, doğal ahşaptan hazırladığı oyuncaklarla bir yandan çocuklara alternatif ürünler sunarken, diğer yandan geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.