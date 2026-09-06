Kütahyalı seramik sanatçısı Arzu Kıvanç, İtalya'nın Faenza kentindeki festivale katıldı - Son Dakika
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Kütahyalı seramik sanatçısı Arzu Kıvanç, İtalya'nın Faenza kentindeki festivale katıldı

Kütahyalı seramik sanatçısı Arzu Kıvanç, İtalya\'nın Faenza kentindeki festivale katıldı
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Kütahyalı seramik sanatçısı Arzu Kıvanç, İtalya'nın seramik başkenti Faenza'da düzenlenen uluslararası festivale katılarak Türkiye'yi temsil etti. Kıvanç, Kütahya eserlerinin yoğun ilgi gördüğünü ve bu durumun kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Kütahya'nın köklü seramik kültürü, İtalya'nın seramik başkenti olarak bilinen Faenza kentinde düzenlenen uluslararası seramik festivalinde tanıtıldı. Festivale Kütahya'dan katılan seramik sanatçısı Arzu Kıvanç, Türkiye'yi ve Kütahya'yı uluslararası platformda temsil etmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

İtalya'nın Faenza kentinde 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen seramik festivali, her yıl düzenlenirken iki yılda bir uluslararası boyuta taşınıyor. Uluslararası düzenlenen festival kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden seramik sanatçıları bir araya gelerek çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Festivale katılımın başvuru yoluyla gerçekleştirildiğini belirten Arzu Kıvanç, yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan sanatçıların festivale katılma hakkı elde ettiğini ifade etti.

Kütahya'dan İtalya'ya uzanan bu yolculuğun yaptıkları çalışmaları taçlandırdığını belirten Kıvanç, Türkiye'yi ve Kütahya'yı temsil etmenin kendileri için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

"Ülkemizi ve şehrimizi temsil etmek büyük bir gurur"

Festivalin oldukça yoğun katılımla gerçekleştirildiğini ve etkinliklerin kentin farklı noktalarına yayıldığını anlatan Arzu Kıvanç, Faenza'nın seramik alanında Kütahya'ya benzer bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Faenza'nın İtalya'nın seramik başkenti olarak kabul edildiğini ifade eden Kıvanç, "Kütahya nasıl seramiğin başkenti ise İtalya'da da Faenza seramiğin başkenti gibi. Burada gerçekten çok köklü bir seramik müzesi var" dedi.

Faenza'daki seramik müzesinde Türk, Kütahya ve İznik eserlerinin sergilendiğini belirten Kıvanç, müzede Mezopotamya'ya kadar uzanan çok sayıda tarihi eserin de bulunduğunu söyledi.

Kıvanç, "Burada Kütahya eserlerini, İznik eserlerini görmek gerçekten insanı çok gururlandırıyor. Biz de burada olduğumuz için ayrıca mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kütahya eserlerine yoğun ilgi

Festival ziyaretçilerinin önemli bir bölümünün Faenza'daki müzede sergilenen Türk ve Kütahya eserlerini daha önce görmüş kişilerden oluştuğunu belirten Kıvanç, bu durumun kendi çalışmalarına gösterilen ilgiyi de artırdığını kaydetti.

Kıvanç, "Buraya gelen insanların çoğu zaten buradaki müzede sergilenen eserlerden Türk seramiğini, Kütahya seramiğini biliyor. Bu nedenle yaptığımız iş çok yoğun bir ilgiyle karşılandı. Bu da ayrıca gurur verici" diye konuştu.

Kütahya'nın seramik alanındaki kültürel mirasının uluslararası organizasyonlarda tanıtılmasının önemine dikkat çeken Arzu Kıvanç, "Kütahya'dan İtalya'ya bu işi temsil noktasında son derece gururluyuz. Ülkemizi ve şehrimizi temsil etmek bizim için büyük bir gurur ve onur" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kütahyalı seramik sanatçısı Arzu Kıvanç, İtalya'nın Faenza kentindeki festivale katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahyalı seramik sanatçısı Arzu Kıvanç, İtalya'nın Faenza kentindeki festivale katıldı - Son Dakika
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