Kütahyalı Taksi Şoförü, Evinin Bir Bölümünü Ferdi Tayfur Müzesi'ne Dönüştürdü

Kültür Sanat

Kütahyalı taksi şoförü evini adeta 'Ferdi Tayfur Müzesi'ne çevirdi

KÜTAHYA - Kütahya'da taksi şoförlüğü yapan 47 yaşındaki Murat Özdemir, evini adeta bir Ferdi Tayfur müzesine çevirdi. Kütahya'nın Gaybiefendi Mahallesi'nde yaşayan Özdemir, çocukluk yıllarından itibaren babasından miras kalan Ferdi Tayfur sevgisiyle 40 yıldır sanatçının kasetlerini, CD'lerini ve fotoğraflarını biriktirdiğini söyledi.

Sanatçıya duyduğu büyük sevgiyi dile getiren Özdemir, eğer bir müze kurulursa tüm koleksiyonunu bağışlamaya hazır olduğunu belirtti. Özdemir, "Biri bana 'kaset lazım, şu lazım' dese, Adana'daki müzeye ya da Kütahya Belediyesi'ne tüm arşivimi bağışlamaya hazırım. Eğer bir müze açılırsa, elimdeki tüm kasetleri, fotoğrafları ve plakları müzeye vermek isterim" dedi.

Ferdi Tayfur'un hayatındaki yerinin çok büyük olduğunu vurgulayan Özdemir, "Ferdi Tayfur aşkın ve acının ta kendisi. Şarkıları benim hayatımı anlatıyor. Allah rahmet eylesin, onun şarkılarıyla büyüdüm" ifadelerini kullandı.

Yıllardır biriktirdiği kasetler, plaklar ve fotoğraflarla adeta bir Ferdi Tayfur arşivi oluşturan Özdemir, eğer bir müze kurulursa, Ferdi Tayfur'un mirasını gelecek nesillere aktarmak için tüm arşivini bağışlamaya hazır olduğunu söyledi.