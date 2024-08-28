Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları'nın yeni genel sanat yönetmeni oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları'nın yeni genel sanat yönetmeni oldu

Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları\'nın yeni genel sanat yönetmeni oldu

Oyuncu Levent Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmeni oldu. 3 yıl boyunca görev yapacak olan oyuncu, ''Bugüne kadar yapılmışların ötesinde daha güzel, daha iyisini yapmak için geldim'' dedi.

28.08.2024 12:03
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) yeni Genel Sanat Yönetmenini belirledi. Göreve oyuncu Levent Üzümcü getirildi.

"GÜÇLÜ BİR TİYATRONUN PEŞİNDEN KOŞUYORUM"

Türk tiyatrosuna emek vermiş önemli isimlerin bünyesinde yer aldığı Danışma Kurulu, İzmir Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmenliğine yapılan başvuruları değerlendirerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sundu. Değerlendirmeler sonucunda tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, Genel Sanat Yönetmeni olarak belirlendi. 3 yıl boyunca görev yapacak olan Levent Üzümcü, kararın ardından yaptığı konuşmada "Beni bu göreve layık görenlere teşekkür ederim. Elimden geldiğince İzmir şehrine yakışacak bir tiyatroyu kurmak için elimizden geleni yapacağız. Tiyatroyu yaşatabilmek için sadece teknik yönden değil aynı zamanda repertuar yönünden de daha güçlü bir tiyatronun peşinden koşuyorum. Bugüne kadar yapılmışların ötesinde daha güzel, daha iyisin yapmak için geldim" dedi.

Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları'nın yeni genel sanat yönetmeni oldu

"SANATIN AYDINLIĞININ KARANLIKLA MÜCADELESİ SÜRECEK"

X hesabından yaptığı paylaşımda da duygularını dile getiren Üzümcü, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna Genel Sanat Yönetmeni olarak atanmam vesilesiyle destek veren herkese bir de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Sanatın aydınlığının karanlıkla mücadelesi sürecek. Bu topraklarda sanat inattır. İnadımıza sahip çıkalım. Teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları'nın yeni genel sanat yönetmeni oldu
Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları'nın yeni genel sanat yönetmeni oldu
Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları'nın yeni genel sanat yönetmeni oldu

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Son Dakika Kültür Sanat Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları'nın yeni genel sanat yönetmeni oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • İshak Klein: Kral Adamsın Levent abi.. Yolun açık olsun. Saygılar 14 17 Yanıtla
  • Metin Bozkurt: adam gibi adamsın 12 14 Yanıtla
  • Nafi Aydogan: tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş 6 4 Yanıtla
  • Fero63 null: hakedilmiş 1 0 Yanıtla

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