Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları\'nın yeni genel sanat yönetmeni oldu

Kültür Sanat

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) yeni Genel Sanat Yönetmenini belirledi. Göreve oyuncu Levent Üzümcü getirildi.

"GÜÇLÜ BİR TİYATRONUN PEŞİNDEN KOŞUYORUM"

Türk tiyatrosuna emek vermiş önemli isimlerin bünyesinde yer aldığı Danışma Kurulu, İzmir Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmenliğine yapılan başvuruları değerlendirerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sundu. Değerlendirmeler sonucunda tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, Genel Sanat Yönetmeni olarak belirlendi. 3 yıl boyunca görev yapacak olan Levent Üzümcü, kararın ardından yaptığı konuşmada "Beni bu göreve layık görenlere teşekkür ederim. Elimden geldiğince İzmir şehrine yakışacak bir tiyatroyu kurmak için elimizden geleni yapacağız. Tiyatroyu yaşatabilmek için sadece teknik yönden değil aynı zamanda repertuar yönünden de daha güçlü bir tiyatronun peşinden koşuyorum. Bugüne kadar yapılmışların ötesinde daha güzel, daha iyisin yapmak için geldim" dedi.

"SANATIN AYDINLIĞININ KARANLIKLA MÜCADELESİ SÜRECEK"

X hesabından yaptığı paylaşımda da duygularını dile getiren Üzümcü, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna Genel Sanat Yönetmeni olarak atanmam vesilesiyle destek veren herkese bir de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Sanatın aydınlığının karanlıkla mücadelesi sürecek. Bu topraklarda sanat inattır. İnadımıza sahip çıkalım. Teşekkürler" ifadelerine yer verdi.