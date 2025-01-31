Likya Yolu'nda Sürdürülebilir Turizm Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Likya Yolu'nda Sürdürülebilir Turizm Projesi

Likya Yolu\'nda Sürdürülebilir Turizm Projesi

DETOUR Projesi ile Likya Yolu'ndaki küçük işletmelere eğitim ve finansal destek sağlanacak.

31.01.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ortak olduğu ve Avrupa Birliği COSME Programı tarafından desteklenen Akdeniz Rotaları Boyunca Dayanıklı Turizm Ekosistemlerinin Geliştirilmesi (DETOUR) Projesi kapsamında Likya Yolu'ndaki turizm alanındaki küçük işletmelere eğitim, mentorluk ve finansal destek sağlanacak.

Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan'da pilot bölgelerde ilk adımları geçen yıl kasımda atılan projede saha çalışmalarına başlandı. Türkiye'de Antalya'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine uzanan yaklaşık 520 kilometre uzunluğundaki Likya Yolu belirlendi. Likyalılar tarafından ticaret, askeri, insan ve hayvan ulaşımı amaçlı olarak kullanılan yolda, sürdürülebilir turizm hamlesi başlatıldı.

Yol üzerindeki otel, pansiyon, restoran, kamping ve rehberlik gibi alanlarda faaliyet gösteren küçük işletmeler, projeye dahil edildi. İlk etapta işletmeler proje hakkında bilgilendirilecek, işletmelerden kendilerini geliştirmeleri, sürdürülebilir turizm odaklı proje hazırlamaları istenecek ve uygun görülen projeler için işletmelere finansman desteği sağlanacak.

İşletmelere önemli bir fırsat sunan proje için Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Kültür Rotaları Derneği ile Likya Yolu'nda kapsamlı çalışma yürütülüyor.

İşletmelere eğitim, dijital pazarlama ve finansman desteği

Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, AA muhabirine, projenin Akdeniz Bölgesi'ndeki yürüyüş rotalarındaki küçük işletmelerin kapasitesinin artırılmasını, sürdürülebilir turizme kazandırılmasını amaçladığını söyledi.

Projenin Türkiye, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan'daki 4 yürüyüş rotasını kapsadığını anlatan Zoroğlu, Türkiye'de projenin dünyaca bilinen önemli yürüyüş rotası Likya Yolu'nda yürütüleceğini kaydetti.

Kendisini geliştirmek isteyen işletmeler için önemli fırsatlar sunulduğunu aktaran Zoroğlu, şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik önemli olgumuz. Likya Yolu'ndaki küçük işletmelerde sürdürülebilir turizmi sağlamak istiyoruz. KOBİ'lere dijital pazarlama, fiziki ortamlarının iyileştirilmesi, çevre duyarlılığı bilincinin geliştirilmesi konularında eğitim programları hazırlayacağız. Eğitim sonrası analiz yapıp, mevcut durumlarını ortaya koyacağız. İşletmelerden proje hazırlamalarını isteyeceğiz. Uygun görülen projelerin hayata geçirilmesi için maddi destekte bulunacağız."

Projenin Likya Yolu'ndaki aile işletmeleri, seyahat acenteleri, tur rehberleri, restoranlar, kafeteryalar gibi küçük işletmeleri kapsadığını dile getiren Zoroğlu, "Yerelden kalkınmayı ve sürdürülebilir turizmin bölgede yayılmasını amaçlayan önemli bir proje. Bölge halkı ve işletmeler de bunu en iyi şekilde değerlendirecektir." dedi.

Zoroğlu, 3 yıl sürecek proje için bilgilendirme faaliyetlerine başladıklarını bildirdi.

DETOUR Projesi partner kurumlarından Avrupa Via Francigena Yolları Birliği (European Association of the Via Francigena Ways) Koordinatörü Elena Dubinina, küçük işletmelerin güçlenmesine, kendi kapasitelerini artırmaya yönelik bir proje olduğunu belirtti.

Projenin 1 Kasım 2024'te başladığını ve 1 Eylül 2027'ye kadar süreceğini aktaran Dubinina, sürdürülebilir turizm açısından yararlı bir çalışma olacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Likya Yolu, Ekonomi, Türkiye, antalya, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Likya Yolu'nda Sürdürülebilir Turizm Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:45 Siverek’te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
16:50 Trump’ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya’dan rest Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
09:00 Gazze’de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria’ya saldırdı Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı
08:57 Helal olsun sana Alperen Şengün, All-Star oldu Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu
08:44 Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 21:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: Likya Yolu'nda Sürdürülebilir Turizm Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.