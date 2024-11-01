Limak Filarmoni Orkestrası İlk Yurt Dışı Konserini Verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Limak Filarmoni Orkestrası İlk Yurt Dışı Konserini Verdi

Limak Filarmoni Orkestrası İlk Yurt Dışı Konserini Verdi

Limak Filarmoni Orkestrası, Barselona'da verdiği konserle İspanya'daki sel felaketine destek oldu.

01.11.2024 12:19
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LİMAK Filarmoni Orkestrası, ilk yurt dışı konserini Barselona'nın kültürel simgelerinden Palau de la Musica Catalana'da (Katalan Müzik Sarayı) verdi. Katalan Müzik Sarayı'nın tarihi atmosferinde dün akşam gerçekleşen konserde, operanın dünyaca ünlü yıldızları aynı sahnede buluştu. İtalyan, Fransız ve İspanyol opera eserlerinden popüler Akdeniz ezgilerine uzanan geniş bir repertuvarın yer aldığı konserde; İtalyan Şef Francesco Ivan Ciampa yönetiminde, ünlü tenor Murat Karahan ve uluslararası üne sahip Katalan soprano Sara Blanch binlerce izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı. Konserden elde edilen gelir ise İspanya'da sel felaketinden etkilenen afetzedelere aktarılacak.

Limak Şirketler Grubu, çeşitli sektörlerde ve farklı coğrafyalardaki ekonomik yatırımlarının yanı sıra sosyal yatırım faaliyetlerine de devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, İspanya'nın Barselona şehrindeki dünyaca ünlü Palau de la Música Catalana'nın (Katalan Müzik Sarayı) resmi destekçileri arasında yer alan Limak, Türkiye ve İspanya'nın ortak kültürel mirasını konserle taçlandırdı. İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu ile başlayan konseri, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Barselona Spor Kulübü Başkanı Joan Laporta, Palau de la Música Başkanı Joaquim Uriach ile her iki ülkenin iş, spor, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli izledi.

Limak Filarmoni Orkestrası'nın 'Akdeniz'in Büyüleyici Melodileri: Aryalar, Düetler ve Daha Fazlası' isimli ilk uluslararası konseri Akdeniz'in zengin müzikal ve kültürel mirasından geniş bir repertuvar sunarak izleyenlerin beğenisine sunuldu. Limak Filarmoni Orkestrası ile birlikte, Katalonya'nın önde gelen orkestralarından Vallés Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin de sahne aldığı konserde, geleneksel halk ezgileri ve çağdaş eserlerden oluşan eserler de izleyicilerden büyük alkış aldı.

'KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM BAŞLIĞI ALTINDA ANLAMLI GİRİŞİMLERLE DOKUNUYORUZ'

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde son iki gündür etkili olan ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileten Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, konserden elde edilecek gelirin bölgedeki afetzedelere aktarılacağını söyledi. Limak Filarmoni Orkestrası'nın Barselona'daki ilk yurt dışı konserinin önemli bir dönüm noktası olduğunu da ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki ekonomik yatırımlarımızı, sosyal yatırımlarımız ile destekliyoruz. Bu çerçevede Barselona'nın müziğe, kültüre ve mimari mükemmelliğe olan bağlılığını ve ruhunu temsil eden Katalan Müzik Sarayı ile (Palau de la Música Catalana) bu yıl mayıs ayında bir iş birliği protokolü imzalamıştık. Şimdiyse Limak Filarmoni Orkestrası'nın bu güzel konseri ile ortaklığımız açısından çok önemli bir anı hep birlikte yaşadık ve 'bir rüyayı' gerçekleştirdik. Ortak Akdeniz kültürünü paylaştığımız İspanya'daki projelerimizle iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal bağları güçlendiriyoruz. İspanya'nın önemli kültür ve turizm merkezlerinden Barselona'nın ruhunu ve kalbini tanımlayan simge yapılarında imzamız bulunuyor. Bunlardan biri de futbol dünyasının önemli mabetlerinden Barselona'nın simgesi Spotify Camp Nou Stadı; Bu simge yapının Barselona için taşıdığı derin önemin farkında olarak sürdürdüğümüz yenileme çalışmasıyla Katalan kültür mirasına anlamlı bir iz bırakıyoruz. Diğer bir yandan Limak Vakfı liderliğinde yürüttüğümüz Global Engineer Girls (GEG) programını Türkiye, Kuzey Makedonya, Kosova ve Suudi Arabistan'dan sonra yakın bir zamanda İspanya'da başlatıyoruz. Bu hedefle faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalara kültür, sanat ve eğitim başlığı altında anlamlı girişimlerle dokunuyoruz. Grubumuzun gerçekleştirdiği bu anlamlı sosyal yatırımların uluslararası bir boyut kazanması doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Türkiye'nin Mühendis Kızları olarak 9 yıldır gururla yürüttüğümüz projemizin küresel bir sosyal etki hareketine dönüşerek Global Engineer Girls'e (GEG) evrilmesi gibi Limak Filarmoni Orkestrası'nın da 8 yıllık başarı dolu yolculuğunun yurt dışına taşınmasından büyük mutluluk duyuyoruz."

Palau de la Música Catalana'nın resmi destekçileri arasına katılan Limak Şirketler Grubu, bu iş birliği ile çocuklar ve gençlerden oluşan kolektif koro çalışmalarıyla kapsayıcılığı ve sosyal entegrasyonu teşvik eden bir girişim olan 'Palau Vincles' programını destekliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Limak Filarmoni Orkestrası İlk Yurt Dışı Konserini Verdi - Son Dakika

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