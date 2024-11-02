Lösemili Çocuklar Haftası Kortej Yürüyüşü İzmir'de Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Lösemili Çocuklar Haftası Kortej Yürüyüşü İzmir'de Düzenlendi

Lösemili Çocuklar Haftası Kortej Yürüyüşü İzmir\'de Düzenlendi

İzmir'de Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık yaratmak için kortej yürüyüşü yapıldı.

02.11.2024 17:49
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İzmir'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemili çocukların tedavilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerinin desteği ile düzenlenen korteje İzmir, Aydın ve Manisa'da tedavi gören veya iyileşen lösemili çocuklar, aileleriyle birlikte katıldı.

Karşıyaka İskelesi'nden vapura binerek Alsancak İskelesi'ne gelen çocuklar, lösemiyle mücadelenin simgesi olan "turuncu" renkli tişörtleri giyerek turuncu balonlarla süslenen klasik otomobillere bindi, tur attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde başlayan, üniversitelerin ve öğrencilerin de destek verdiği kortej yürüyüşü Kültürpark şenlik alanında sona erdi.

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Tatar Edirne, gazetecilere, farkındalık yaratmak amacıyla kortej yürüyüşü ve şenlik programını organize ettiklerini söyledi.

Amaçlarının löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu konusunda bir farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Edirne, "Bu haftayı LÖSEV olarak Türkiye genelinde kutluyoruz. Ege Bölgesi'nden güzel bir katılımla bugün buradayız. Sevgi, iyilik, umut bizim sloganlarımız. LÖSEV olarak bu sloganları sürekli vurguluyoruz ki insanlar sevginin, iyiliğin ve umudun kıymetini bilsinler. Umutlarını hiç kaybetmeden bu hastalıkla mücadelelerine devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe çocuklarıyla katılan Şevket Kurtuluş ise "Çok inanılmaz, duygusal bir gün. Çocuklarımıza en ufacık bir katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere. Kendimi ve çocuklarımı, o çocukların yerine koyuyorum ve o şekilde hareket etmek istiyorum. Burası panayır yeri gibi olmuş, muhteşem bir etkinlik. Ufacık bir katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere." diye konuştu.

Lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Elif Yavuz da etkinlikten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "LÖSEV beni çok eğlendiriyor. Bana her zaman oyuncaklar getiriyor. Onları çok seviyorum." dedi.

Şenlik programı koro, dans ve sihirbazlık gösterileri gibi çeşitli etkinliklerle gün boyu sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Lösemili Çocuklar Haftası Kortej Yürüyüşü İzmir'de Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lösemili Çocuklar Haftası Kortej Yürüyüşü İzmir'de Düzenlendi - Son Dakika
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