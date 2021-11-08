Üye Girişi
Lösemiye karşı yaşam savaşını kazanan Berfin, artık hayallerinin peşinde - Son Dakika

Lösemiye karşı yaşam savaşını kazanan Berfin, artık hayallerinin peşinde

08.11.2021 11:07
Lösemiye karşı yaşam savaşını kazanan Berfin, artık hayallerinin peşinde

Mersin'de, henüz 6 yaşındayken yakalandığı lösemiye karşı verdiği mücadeleyi 2 yıl süren tedavisiyle kazanan 9 yaşındaki Berfin Bulut, gelecekte doktor olup kendisi gibi kanser hastalığına yakalanan çocukları iyileştirmenin hayalini kuruyor.

Mersin'de, henüz 6 yaşındayken yakalandığı lösemiye karşı verdiği mücadeleyi 2 yıl süren tedavisiyle kazanan 9 yaşındaki Berfin Bulut, gelecekte doktor olup kendisi gibi kanser hastalığına yakalanan çocukları iyileştirmenin hayalini kuruyor.

İlkokula başlama heyecanı yaşadığı 2018'de, burun kanaması, morluk ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi'nde lösemi teşhisi konulan Berfin, Uzman Dr. Funda Erkasar gözetiminde tedaviye alındı.

Bu süreçte kanseri yenmek için mücadele veren ve yaşama daha sıkı bağlanan Berfin, küçük bedeniyle hastalığa direnmeyi başardı.

İki yıl süren kontrollerinin ardından taburcu olup tedavisine evde devam edilen Berfin, bir süre sonra kansere karşı verdiği yaşam savaşını kazandı.

Sağlığına kavuşan Berfin, heyecanla beklediği okulunda eğitim hayatına başladı. Arkadaş edinip oyunlar da oynayan Berfin, artık hayallerinin peşinden koşuyor.

Hayali doktor olmak

Berfin Bulut, AA muhabirine, lösemiye karşı verdiği zorlu mücadeleyi anlattı.

Hastalığı sürecinde okula gidemediğini ve arkadaşlarıyla vakit geçiremediğini anlatan Bulut, "Dışarı çıkmayı çok istiyordum. Dışarıdaki çocuklar oyunlar oynuyordu, çok güzel şeyler yapıyorlardı. Ben dışarı çıkamadığım için üzülüyordum." dedi.

Hastalığı sürecinde doktorunun ve ailesinin kendisine çok büyük destek verdiğini anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"Ailemin desteğiyle hastalığımı çok güzel bir şekilde atlattım. Annem ve babam sayesinde çok güçlü oldum. Hastalığım bitince çok sevinmiştim. Dışarı çıktım, oyunlar oynadım. Okula başladım, orada arkadaş edindim. Çok güzel şeyler öğrenmeye başladım. Doktor olup kendim gibi lösemili çocukları iyileştirmek istiyorum. Doktorum gibi hastalara yardım etmek istiyorum."

"Bir annenin duyacağı en zor cümlelerden birini duymuştum"

Dilan Altın da kızına lösemi teşhisi koyulduğu anda tarifi olmayan bir acı yaşadığını dile getirdi.

O süreçte yaşadıkları zorluklara değinen Altın, "Bir annenin duyacağı en zor cümlelerden birini duymuştum. Anlatılamaz bir durum. Sadece benim gibi bu durumu yaşayan bir anne bilir. Rabb'im hiçbir anneye yaşatmasın, tarifsiz bir şey. Evladınız olmasa bile küçük bir çocuğu o şekilde görmek, hiçbir vicdanın kaldırabileceği bir durum değil. Çok zor bir süreç. Güçle, azimle, umutla yendik, çok şükür." diye konuştu.

Lösemiye karşı verdikleri savaşı iki yılın sonunda kazandıklarını dile getiren anne Altın, şunları söyledi:

"Kızımın lösemiyi atlattığını duyduğum ilk anda yaşadığımız kötü günler bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Doktorumuz 'artık bitti, Berfin ilaç bile almayacak.' dediği anda hayattaki her şey bizimmiş gibiydi sanki. Anlatılmaz, tarifsiz bir mutluluk. O kelimeden sonra her şey yavaş yavaş yoluna girdi. Berfin hayata adapte oldu. Okula gitmeye başladı. Arkadaşları gibi oyun parklarına, kalabalık ortamlara girmeye başladı."

"Onu mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor"

Uzman Dr. Funda Erkasar da 2018'de lösemi teşhisi konulan Berfin ve ailesinin o dönemde büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

Tedavi sürecinde iki yılın zorlu geçtiğini anlatan Erkasar, şunları kaydetti:

"Berfin her çocuk gibi hastaneden ürküyordu. Ailesi saçları döküleceği için çok tedirgindi. Bu iki yılı özveriyle, emeklerimizle geçirdik. Hem aile hem de çocuk açısından yıpratıcı bir dönemdi. Berfin'in saçları döküldü. Bu süreçte Berfin ve ailesine gereken destekler verildi. Berfin ve annesi çok güçlüydü. Ailesi hep yanındaydı. Hep güler yüzlüydüler. Berfin de kendisini tedaviye kapatmadı. Artık okuluna başladı ve mutlu. Onu mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor."

Lösemiye karşı yaşam savaşını kazanan Berfin, artık hayallerinin peşinde
Lösemiye karşı yaşam savaşını kazanan Berfin, artık hayallerinin peşinde
Lösemiye karşı yaşam savaşını kazanan Berfin, artık hayallerinin peşinde
Lösemiye karşı yaşam savaşını kazanan Berfin, artık hayallerinin peşinde
Lösemiye karşı yaşam savaşını kazanan Berfin, artık hayallerinin peşinde

oyunlar, Kanser, Lösemi, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Lösemiye karşı yaşam savaşını kazanan Berfin, artık hayallerinin peşinde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu 11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor 11:19 Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:17 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı 10:58 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı 10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç 10:33 İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu 10:24 Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı 10:04 Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı

Son Dakika Haberleri
11:40 Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor
11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu
11:23 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan "Millet İttifakı sımsıkı" mesajı
11:18 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
11:17 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş
11:17 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:01 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor
10:57 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:50 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021
10:47 Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor
Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor         
11:40
Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı         
11:19
14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş         
11:18
Bu kadarına da pes! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı Bu kadarına da pes! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı         
11:02
TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı         
10:56
Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü         
10:43
Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek         
10:29
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 11:47:07. #1.13#
SON DAKİKA: Lösemiye karşı yaşam savaşını kazanan Berfin, artık hayallerinin peşinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement