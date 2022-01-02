Üye Girişi
Mağaradaki Tuz Terapi Merkezi'ni 6 ayda 50 bin kişi gezdi - Son Dakika

Mağaradaki Tuz Terapi Merkezi'ni 6 ayda 50 bin kişi gezdi

02.01.2022 11:03

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde gezi amaçlı açılan ve sosyal alan çalışmalarının devam ettiği mağara içindeki Tuz Terapi Merkezi'ni 6 ayda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde gezi amaçlı açılan ve sosyal alan çalışmalarının devam ettiği mağara içindeki Tuz Terapi Merkezi'ni 6 ayda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacının karşılandığı Tuz Dağı'nda ziyarete açılan ve sağlık turizmine kazandırılması planlanan mağaralar ilgi görüyor. Mağaraları, solunum yolu rahatsızlığı yaşayanlar da ziyaret ediyor.

Valilik öncülüğünde, Iğdır Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Tuzluca Kaymakamlığınca başlatılan süreçte mağaralar ışıklandırıldı.

Geçen yılın haziran ayından itibaren sadece ziyaret amaçlı hizmete açılan Tuz Terapi Merkezi'nin sosyal alan çalışmalarının bir bölümü de tamamlandı.

İlçedeki Tuz Dağı'nın içinde bulunan tuz madeninin kullanılması amacıyla geçmişten bugüne maden çıkarma işlemi yapılan ve bu sayede devasa galeriler oluşan mağaraları açıldığı günden bu yana yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

"Bu kadar büyük olan başka bir örnek yok"

Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, AA muhabirine, Tuz Dağı'nın içindeki doğal güzelliğin ciddi anlamda ilgi çektiğini söyledi.

Yapılması planlanan çalışmaların henüz küçük bir bölümünün tamamlandığını ifade eden Çiğdem, şöyle konuştu:

"Haziran ayında ziyaretçi almaya başladık, bugüne kadar 50 bin civarında ziyaretçimiz buraya geldi. Turizm destinasyonu, uğrak noktası olarak burası önemli bir alan. İnsanların buraya ilk geldiklerinde gösterdikleri tepki bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Böyle bir alan beklemediklerini söylüyorlar. Mağaraların Türkiye'de örnekleri var ama bu kadar derinlikte, bu kadar genişlikte, galeri boşlukları, galeri genişlikleri bu kadar büyük olan başka bir örnek yok."

"Ziyaretçilerimizin yüzde 90'ı turizm amaçlı geldi"

Çiğdem, mağaraların iç ve dış alanının 24 bin metrekare olduğunu belirterek, bu alanların Tuz Terapi Merkezi olarak hizmet vereceğini anlattı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla mağaraların hem sağlık hem de gezi turizmine kazandırılacağını aktaran Çiğdem, şunları kaydetti:

"Biz ilk etapta altyapı hizmetlerini ve ziyaret alanlarını oluşturup daha sonra tuz terapiyi bunun üzerine kurmayı düşünüyoruz. Tuz terapi daha profesyonel bir iş, burada Iğdır Üniversitesindeki hocalarımızdan ciddi destek sağlıyoruz. İçerideki iyon oranı, hava kalitesi ölçülerek bir hizmet sunulması gerekiyor. Gelen ziyaretçilerimizin yüzde 90'ının turizm amaçlı geldiğini görüyoruz ama terapi merkezi olarak daha kapsamlı hizmet verdiğimizde bu profilin de değişmesini bekliyoruz."

Mağaradaki Tuz Terapi Merkezi'ni 6 ayda 50 bin kişi gezdi
Mağaradaki Tuz Terapi Merkezi'ni 6 ayda 50 bin kişi gezdi
Mağaradaki Tuz Terapi Merkezi'ni 6 ayda 50 bin kişi gezdi

YORUMLAR
500

Toros Dağları, Haziran, Tuzluca, Iğdır, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mağaradaki Tuz Terapi Merkezi'ni 6 ayda 50 bin kişi gezdi - Son Dakika


15 saatlik intihar girişimini vatandaş çekirdek çitleyerek izedi 15 saatlik intihar girişimini vatandaş çekirdek çitleyerek izedi         
11:08
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
TCDD'ye İBB'den Marmaray zammı cevabı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok TCDD'ye İBB'den Marmaray zammı cevabı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok         
11:05
Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı         
10:40
İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı         
10:33
Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış         
10:30
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06

Son Dakika Haberleri
11:07 15 saatlik intihar girişimini vatandaş çekirdek çitleyerek izedi
11:06 İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
11:05 Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü
11:05 TCDD'ye İBB'den Marmaray zammı cevabı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok
10:33 Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını belirledi
10:29 Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış
10:28 Şamil Tayyar'dan "Zamlar geldiği gibi gider" diyen AK Partili Birinci'ye tepki: Kişisel ikbal kaygısı var
10:12 Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek
10:09 Oyuncu Serkay Tütüncü, sosyal medyada paylaştığı yarı çıplak fotoğrafını anında sildi
09:57 Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 11:21:01. #1.11#
SON DAKİKA: Mağaradaki Tuz Terapi Merkezi'ni 6 ayda 50 bin kişi gezdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement