Makedon Kulesi Restorasyonu Tamamlandı

Edirne'de Roma, Bizans (Doğu Roma) ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan tarihi Makedon Kulesi'nde (Makedonya Saat Kulesi) yürütülen restorasyon çalışmalarının dış cephe bölümü tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021 yılında başlatılan Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu Projesi kapsamında kulede kapsamlı güçlendirme ve koruma çalışmaları gerçekleştirildi.

Restorasyon çalışmaları kapsamında iş kalemlerinin önemli bölümü tamamlandı.

Restorasyon sürecinde kulede duvar ve zemin jeoradar taramaları yapıldı. Moloz taş duvar boşlukları enjeksiyon yöntemiyle güçlendirilirken arkeolojik alan ve kule ana yapısında esere zarar veren ot, bitki ve odunsu kökler temizlendi.

Alanda bulunan tuğla ve moloz taş yüzeylerdeki çimento esaslı harç ve sıvalar kaldırılarak yerine özgün malzemeye uygun derz ve harç uygulamaları yapıldı. Çevrede tehlike oluşturan elektrik hatları ile izinsiz ve ruhsatsız eklentiler de kaldırıldı.

Kulenin arka bölümünde uzun süredir devam eden arkeolojik kazılarda önemli bulgulara ulaşıldı. Çalışmalarda 10. yüzyıla tarihlenen şapele ait müştemilat, Bizans dönemine ait seramik fırını, 1908 tarihli Osmanlı buzhanesi, Osmanlı dönemi altyapı sistemi ve geç Osmanlı dönemine ait konut temelleri gün yüzüne çıkarıldı.

Ayrıca kulede Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait seramik fırınları ve çeşitli kitabeler de tespit edildi. Restorasyon kapsamında kulede statik güçlendirme çalışmaları da tamamlandı.

Projede bazı imalat kalemlerinde ise çalışmalar sürüyor. Kule iç düzenleme, arkeolojik alan yürüme yolları ve koruma platformu çalışmaları devam ediyor.

Projenin tamamlanmasıyla kule içinde panoramik asansör, seyir terası ve bilgilendirme alanları yer alacak. Asansörle kuleye çıkan ziyaretçiler, merdivenle aşağı inerken Traklar döneminden Cumhuriyet'e kadar Edirne'nin tarihsel gelişimini anlatan unsurları görme imkanı bulacak.

Kulenin üst bölümünde oluşturulacak seyir terasından kentin panoramik manzarası izlenebilecek.

Roma'dan bugüne ulaşan tek sur kulesi

Roma İmparatoru Hadrianus tarafından MS 117-138 yıllarında yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surların üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek yapı olan Makedon Kulesi, kentin önemli tarihi simgelerinden biri olarak biliniyor.

Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa tarafından 1867 yılında kulenin üzerine ahşap katlar eklenip saat yerleştirilmesinin ardından yapı, uzun yıllar "saat kulesi" olarak anıldı.

Bir dönem yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılan yapı, 1953 depreminde ağır hasar gördü. Deprem sonrası kule üzerine eklenen katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle hazırlanan rapor doğrultusunda dinamitle yıktırıldı.

Kule, 1990'lı yıllarda yeniden restore edilirken Edirne Müzesi tarafından 2002 ve 2003 yıllarında çevresinde arkeolojik kazılar gerçekleştirildi.

Son restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Makedon Kulesi'nin, Edirne'nin tarihsel mirasını yansıtan önemli bir ziyaret noktası olarak yeniden kent turizmine kazandırılması hedefleniyor.