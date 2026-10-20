Malatya'da 14 çocuk, 170 kişilik salonda son oyunda 400 izleyici ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya'da 14 çocuk, 170 kişilik salonda son oyunda 400 izleyici ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya\'da 14 çocuk, 170 kişilik salonda son oyunda 400 izleyici ağırladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da ev ortamında başlayan canlandırmalar, ailelerin desteğiyle 14 çocuğun tiyatro sahnesine taşındığı bir çalışmaya dönüştü. Son bir yılda 6 kez sahne alan çocuklar yaklaşık 1000 kişiye ulaşırken son oyunda 170 kişilik salonda 400 izleyici ağırlandı.

Malatya'da ailelerin bir araya geldiği ortamlarda başlayan küçük canlandırmalar, çocukların tiyatro sahnesine uzanan yolculuğunun ilk adımı oldu.

Sosyal hayatta bir araya gelen ailelerin çocukları zamanla kaynaşırken veliler de onlara peygamberlerin hayatını anlatmaya başladı.

Öğrendiklerini küçük canlandırmalarla anlatan çocukların ilgisi, ailelerin desteğiyle tiyatro çalışmalarına dönüştü.

İlk olarak Hazreti İbrahim'in hayatını konu alan oyunla ailelerinin karşısına çıkan çocuklar, aldıkları olumlu tepkilerin ardından okullarında da gösteriler düzenlemeye başladı. Aralarında kardeşlerin de bulunduğu 14 öğrencinin yer aldığı gruba veliler destek veriyor.

Son bir yılda 6 kez sahne alan çocuklar, gösterileriyle yaklaşık 1000 kişiye ulaştı. Çocuklar, tiyatro sayesinde kendilerini geliştirirken arkadaşlarını da gruba katılmaya teşvik ediyor.

Kostümleri veliler hazırlıyor

Velilerden Seval Sarıoğlu, AA muhabirine, ailelerin tiyatro çalışmalarını beğendiğini ve bu faaliyeti daha ileriye taşımak istediklerini söyledi.

Toplumu ilgilendiren konuları seçerek çocukların sahne almasını sağladıklarını anlatan Sarıoğlu, şöyle konuştu:

"Her biri kendi marifetini ortaya koyuyor. Ellerinden geleni yaparak destek veriyorlar. Televizyonun, tabletin başından kalk demek kolay. Onların ilgi alanına girecek iyi bir alan açmak lazım. Son bir yılda 6 kez sahne aldılar. Daha önceki sahnelerimizden de deneyim kazanarak ilerliyoruz. Çocuk sayısının artmasını istiyoruz. Çocuklara olumlu geri dönüşler yapılmasını istiyoruz."

Çocukların ilk gösterisinde giyecekleri kostümleri kendisinin hazırladığını, daha sonra diğer velilerin desteğiyle çalışmaları genişlettiklerini dile getiren Sarıoğlu, "İlk aşamada bu tiyatro için kostümlere ben el attım. Aşağı yukarı 14 kostüm hazırladım. Dikiş bilen tek kişi bendim. Arkadaşlar çok destek oldular." dedi.

Velilerden Hilal Bakan da evde başlayan sürecin sahne gösterilerine dönüştüğünü ifade etti.

Velilerin belirlediği ve yazdığı senaryolarla çocukların sahne almasını sağladıklarını belirten Bakan, şöyle devam etti:

"İlk sahne deneyimi annelere ve babalara yapıldı. Çocukların sınıflarını davet ettik. Olumlu dönüşler olunca 6 kez sahne aldık. Özellikle son oyunumuzda ciddi talep oldu. Salonumuz 170 kişilik ama 400 izleyici vardı. Okullardan tekrar talep geldi. Yüzlerce kişiye oyunlarını sergilemeleri, çocukların öz güven kazanmalarına fayda sağladı."

"Herkesin beni izlemesi çok mutlu ediyor"

Öğrencilerden 10 yaşındaki Ömer Yavuz Turancı da birçok kez tiyatro izlediğini ancak sahnede oynamanın zor olduğunu dile getirdi.

Arkadaşlarıyla sahne almanın kendisini mutlu ettiğini belirten Turancı, şunları kaydetti:

"Tiyatro güzel, seviyorum ve hoşuma gidiyor. Önceden küçük bir gruptaydım. Sonra bu grupta oynamaya çağırdılar. Şimdi de farklı bir oyun var, onun için hazırlanacağım. İnşallah onu da yapacağım. Güzel bir şey. Kalabalık olduğunda şaşırdım. Önce yapamam, zordur dedim. Sonra ezberleyince gerisi kolay geliyor."

Oyunculardan 10 yaşındaki Ayşe Afra Karaağaç ise sahneye çıkmadan önce heyecanlandığını ifade etti.

Arkadaşlarının desteğiyle heyecanını yendiğini belirten Karaağaç, "Herkesin beni izlemesi çok mutlu ediyor. Arkadaşlarımız da oynasın, çünkü tiyatro çok eğlenceli bir şey. Herkesin farklı konularda yeteneği vardır. Tiyatroda da yeteneği olan birileri vardır diye umuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
Kültür SanatMalatyaKültürEğitimÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı
Şamil Tayyar’dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:40
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
11:28
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
11:26
Üsküdar’ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 12:46:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Malatya'da 14 çocuk, 170 kişilik salonda son oyunda 400 izleyici ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei