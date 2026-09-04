Manisa Alaşehir\'de üzüm festivali başladı; 30 kiloluk kelterlerle yarıştılar

Alaşehir Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali, 30 yarışmacının 30'ar kilogramlık üzüm kelterleriyle mücadele ettiği kelter çekme ve 40 üreticinin katıldığı en güzel üzüm yarışmasıyla başladı. Festivalin ilk gününde dereceye giren üreticiler ödüllendirilirken, günün finali konserle yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu yıl düzenlenen Alaşehir Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali, geleneksel kelter çekme ve en güzel üzüm yarışmalarıyla başladı. Festivalin ilk gününde 30 yarışmacının yaklaşık 30 kilogramlık üzüm kelterleriyle verdiği mücadele büyük heyecana sahne olurken, 40 üzüm üreticisinin katıldığı en güzel üzüm yarışmasında da dereceye girenler belli oldu. Günün finali ise Berkan Çiftçi ve Gizem Abalı konseriyle yapıldı.

30 yarışmacı, 30 kiloluk kelterlerle yarıştı

Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen kelter çekme yarışması, Sevgi Yolu üzerindeki Pazar Camii önünden başladı. Yarışmada 30 yarışmacı, üzerlerinde yaklaşık 30 kilogram üzüm bulunan iki adet kelterle 500 metrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar'ın start düdüğüyle başlayan yarışmada Uğur Özcan 1 dakikalık derecesiyle birinci, Mustafa Tamkan 1 dakika 0,1 saniyelik derecesiyle ikinci, Mehmet Özcan ise 1 dakika 0,3 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılardan birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın ödülü verildi.

En güzel üzüm için 40 üretici yarıştı

Festivalin geleneksel etkinliklerinden en güzel üzüm yarışması ise Alaşehir Kongre Parkı'nda düzenlendi. Yarışmaya 40 üzüm üreticisi katıldı.

Raşit Köşlü, Orhan Uçar, Hüseyin Çıldır ve Hasan Ayhan'dan oluşan jüri, yarışmaya getirilen üzümleri renk, salkım yapısı, tat, tane büyüklüğü ve salkım sapı özellikleri bakımından değerlendirdi.

Yarışmada Ömer Avcı birinci, Musa Bingül ikinci, Ömer Tingil ise üçüncü oldu. Dereceye giren üreticilere birinci için tam altın, ikinci için yarım altın, üçüncü için ise çeyrek altın verildi.

Yarışmaya katılan tüm üreticilere ayrıca 11'er adet üzüm kelteri ile 5 litrelik Bandırma yağı hediye edildi.

"Üzüm para etse de etmese de festivalimizi yapıyoruz"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, festivalin yalnızca üzümü değil, ilçenin kültürel ve turizm değerlerini de tanıtmayı amaçladığını belirterek, üreticilerin bu yıl yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Başkan Öküzcüoğlu, "Yöresel ürünlerimizi ön plana çıkartmak, turizm değerlerimizi ön plana çıkartmak, bunlar Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali olarak geçiyor. Aynı zamanda 5 Eylül günü Alaşehir'imizin kurtuluş gününü kutlayarak, kurtuluşta emeği geçen başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anmak, Alaşehir Kongresi'ni yapmış olan atalarımızı tekrar minnetle andığımız bir festival ve geleneksel hale geldi" dedi.

Üzümün bu yıl hak ettiği değeri bulamadığını ifade eden Başkan Öküzcüoğlu, "Bazen bu sene üzüm para etmedi, 'Üzümün festivali mi olur?' diyorlar. Biz de para edince festivali yapıp para etmeyince festival yapma diye bir anlayışımız yok. Etsin etmesin, her sene geleneksel hale gelmiş bu festivali yapıyoruz. Tabii ki üzümcü bu sene dertli. Dertli olmasının sebebi üzümün hak ettiği değeri bulamaması. Elektrik, gübre, zirai ilaç fiyatlarından, traktörün bakım onarım ekipmanlarının pahalılığından birçok giderlerimizin olması" diye konuştu.

"Yetmez ama gönlüm razı değil"

Üreticilere verilen ödüllerin yeterli olmadığını belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kendi imkanlarıyla da destek olacağını söyledi.

Başkan Öküzcüoğlu, "Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın yetmez ama gönlüm razı değil. Ben de ilave olarak tüm katılımcılarımıza 11 kelter ve 5 litrelik Bandırma yağı benden olsun" ifadelerini kullandı.

Festivalin ilk günü konserle tamamlandı

Alaşehir Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali'nin ilk günü, akşam saatlerinde sahne alan Berkan Çiftçi ve Gizem Abalı konseriyle sona erdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde müzik eşliğinde eğlenen Alaşehirliler, festivalin ilk gününü renkli görüntülerle tamamladı.