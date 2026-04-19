'Sen İstanbul'dan güzelsin' oyunu Manisalıları büyüledi - Son Dakika
'Sen İstanbul'dan güzelsin' oyunu Manisalıları büyüledi

\'Sen İstanbul\'dan güzelsin\' oyunu Manisalıları büyüledi
Manisa'da düzenlenen Uluslararası Mesir Tiyatro Festivali'nde 'Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin' adlı oyun, üç kuşak kadının hikayesini etkileyici bir şekilde sahneledi.

Manisa'da düzenlenen Uluslararası Mesir Tiyatro Festivali'nde sahnelenen "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" adlı oyun, üç kuşak kadının hikayesi üzerinden izleyicilere unutulmaz ve sarsıcı anlar yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Mesir Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerle buluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde sahnelenen dram türündeki eser, izleyicilerden tam not aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahneye taşınan oyun, Manisalı tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Murat Mahmutyazıcıoğlu tarafından 2016 yılında kaleme alınan ve yönetilen eser, aynı aileden üç kuşak kadının hayatına odaklanıyor.

Tek perdelik ve 80 dakika süren oyunda; Esin Umulu, Şebnem Köstem ve Yeliz Şatıroğlu sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı. Oyuncular, anneanne, anne ve torun karakterleri üzerinden; bastırılmış duyguları, itiraf edilemeyen gerçekleri ve var olma mücadelesini etkileyici bir anlatımla sahneye taşıdı.

Oyunda karakterlerin iç sesleri ve diyalogları üzerinden ilerleyen anlatımda, kuşaklar arası bağlar ve değişim süreci çarpıcı bir şekilde ele alındı. Her kadının, kendinden önceki neslin izlerini taşıyarak kendi yolunu bulma çabası, izleyicilere düşündürücü anlar yaşattı.

Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleşen gösterime Manisalı sanatseverler yoğun katılım sağladı. İzleyiciler arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu da yer aldı.

Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin, Manisa'nın kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunmaya devam edeceği ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Sen İstanbul'dan güzelsin' oyunu Manisalıları büyüledi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 'Sen İstanbul'dan güzelsin' oyunu Manisalıları büyüledi - Son Dakika
