Doğaya bırakılan kızıl geyik, Spil Dağı'ndaki restoranın "müdavimi" oldu - Son Dakika
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Doğaya bırakılan kızıl geyik, Spil Dağı'ndaki restoranın "müdavimi" oldu

27.09.2022 13:32
Doğaya bırakılan kızıl geyik, Spil Dağı'ndaki restoranın "müdavimi" oldu

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'na "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması" projesi kapsamında 6 ay önce bırakılan geyiklerden biri, günde iki kez bölgedeki restorana gelerek, çalışanlardan yiyecek bekliyor.

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'na "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması" projesi kapsamında 6 ay önce bırakılan geyiklerden biri, günde iki kez bölgedeki restorana gelerek, çalışanlardan yiyecek bekliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması" projesi kapsamında 6 ay önce Spil Dağı'na 14 kızıl geyik bırakıldı.

Yılkı atlarından sonra bölgenin simgesi haline gelen geyiklere, milli park ziyaretçileri yoğun ilgi gösteriyor.

Zaman zaman milli parkta ziyaretçilerin yoğun bulunduğu At Alanı mevkisine gelen geyiklerin bazıları, ziyaretçilerle yakınlaşıyor.

Geyiklerden biri acıktığında restorana gelerek buradaki çalışanların kendisine yiyecek vermesini bekliyor.

Restoran çalışanlarının "Mete" adını verdiği geyik, kendisine verilen bayat ekmekleri ve yemek artıklarını yiyor.

"Aramızda bağ oluştu"

Restoranın şefi Orhan Kalkan, AA muhabirine, geyiğin yaklaşık bir aydır günde iki kez restorana geldiğini ifade etti.

Restoran işletmecisinin talimatıyla buradaki yılkı atları ile kedi ve köpekleri beslediklerini ifade eden Kalkan, şöyle konuştu:

"Bir gün mutfak kapısından çıkıyordum. Birden bire karşımda geyik gördüm. Diğer yabani hayvanlar var, onlara restoranda arta kalan yemekleri, ekmekleri bırakıyoruz. Patronumuzun da talimatı var, atmayın hayvanlara verin diye. Bu esnada geyikle yüz yüze geldik. Açıkçası biraz korktum. Ekmeği geyiğe uzatınca o da ekmeği yedi. Böyle bir diyalog başladı. Akşam tekrar geldi, yine ekmek verdim. Aramızda bir bağ oluştu. Sabah akşam artık restorana geliyor. Sabah geliyor kahvaltısını yapıyor, akşam da yemeğini yiyor, onu güzelce misafir ediyoruz, gönderiyoruz. Böyle böyle diyaloğumuz gelişti. Yaklaşık 1 aydır restoranın kapısından ayrılmıyor."

Geyiğin daha önce bir kez restorana girmeye çalıştığını kaydeden Kalkan, "Ben de kızdım ona. 'Burası restoran, giremezsin. Yemeğini suyunu verdim. Buraya personel harici girmek yasak. Sonra yine gel' dedim. O da kafasını dikti beni dinliyor. Beni anladı mı bilmiyorum, çözemedim ama beni dinledi, sonrasında ikna oldu, döndü gitti." dedi.

Geyiğin geldiği zaman "böğürüp", boynuzlarıyla restoran kapısını tıklattığını anlatan Kalkan, "Hemen hazırlığımız yapıp ona koşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Orhan Kalkan'ın geyiğe restorana girmemesini söylediği anlara dair görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toros Dağları, Manisa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Doğaya bırakılan kızıl geyik, Spil Dağı'ndaki restoranın 'müdavimi' oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğaya bırakılan kızıl geyik, Spil Dağı'ndaki restoranın "müdavimi" oldu - Son Dakika
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