Manisa\'dan Tarsus\'a "Mesir" damgası

Türkiye Kent Konseyleri Platformu'nun (TKKP) 33. Genel Kurulu Tarsus'ta gerçekleştirilirken, Manisa Kent Konseyi'nin Mesir Macunu jesti programa damga vurdu. Manisa heyeti, hem güçlü temsili hem de kentin kültürel mirasını yansıtan anlamlı hediyesiyle dikkat çekti.

Tarsus Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen genel kurula Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar ve Genel Sekreter Gökmen Aytaç da katıldı. İki gün süren programda kent konseylerinin sürdürülebilir kent politikalarındaki rolü, yerel demokrasi ve katılımcı yönetim anlayışı ele alındı.

Genel kurul kapsamında dönem başkanlığı Çankaya Kent Konseyi'nden Tarsus Kent Konseyi'ne devredilirken, yeni dönemin yol haritası da belirlendi.

Mesir Macunu ile kültürel köprü

Toplantı sonrasında Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile Tarsus Kent Konseyi Başkanı Musa Ceylan'a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamlarını ileterek, Manisa'nın asırlık geleneği olan Mesir Macunu hediye etti.

Manisa'nın şifa kaynağı ve köklü kültürel mirası olarak bilinen Mesir Macunu, genel kurulda şehirler arası dostluk ve dayanışmanın simgesi oldu.

Genel kurulu değerlendiren Bayraktar, Tarsus'un tarihi ve kültürel önemine vurgu yaparak, "Şehzadeler şehri Manisa'mızdan kadim şehir Tarsus'a uzanan bu gönül köprüsünde yer almaktan büyük mutluluk duyduk. Platform Başkanlığına seçilen Sayın Musa Ceylan'ı tebrik ediyor, yeni dönemin tüm kent konseylerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA