Mersin\'de \'Mağusa Fotoğrafları\' Sergisi Açıldı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde "Mağusa Fotoğrafları" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Toros Üniversitesi ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosluğu ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde Gülüm Özveren Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergide, Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği üyelerinin Gazimağusa'da çektiği 35 fotoğraf yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu Özgür Ezel, açılıştaki konuşmasında, Mersin'in Kıbrıs adasıyla uzun yıllara dayanan özel ilişkisi olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Özel, "Mersin Limanı, Kuzey Kıbrıs'ın dünyaya açılan kapısı. Kuzey Kıbrıs'a giden uluslararası postalar dahi Mersin'den ulaşmaktadır. Bu kent bizim için özel. Gazimağusa kültür sanat anlamında çok ileri bir kentimiz. Sanatçılarımız da fotoğraflarıyla bu derinliği ve zenginliği çok güzel yansıtmış." diye konuştu.

Açılışta Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Gazimağusa Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri yaptı, katılımcılar sergiyi gezdi.

Sergi, 16 Mayıs'a kadar açık olacak.