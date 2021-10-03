Mersin'deki Kisecik Kanyonu'na ziyaretçi ilgisi - Son Dakika

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yeşil doğasıyla görenleri kendisine hayran bırakan Kisecik Kanyonu, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Toros Dağlarının eteklerindeki ilçeye bağlı Kisecik Mahallesi'nde yer alan ve yöre halkı tarafından "saklı cennet" olarak anılan kanyona ziyaretçi ilgisi günden güne artıyor.

İki dağ arasında, dik yamaçlar ve keskin virajların bulunduğu zorlu yolculuğun ardından ulaşılan muhteşem manzaralı kanyon, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında.

Bölgede işletmecilik yapan Necmettin Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada kanyonun yılın 12 ayında yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Kanyonda piknik ve salla gezinti yapılabildiğini anlatan Eker, "Ziyaretçiler buraya geldiğinde yemyeşil bir alan ve tertemiz bir su ile karşılaşıyor. Kisecik Kanyonu'na Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından turist geliyor. Kanyonu'nun uzunluğu 3 kilometredir. 350 metrelik bölümünde sallarla yolculuk yapılmaktadır." dedi.