Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Evita Müzikali'ni prömiyerini gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Evita Müzikali'ni prömiyerini gerçekleştirdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi, \'Evita Müzikali\'ni prömiyerini gerçekleştirdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Tim Rice'ın librettosunu yazdığı, Andrew Lloyd Webber'in müzikleri ile hazırlanan 'Evita Müzikali'nin prömiyerini Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Müzikalin rejisörlüğünü Caner Akın üstlenirken, orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov yaptı. Eserde dekor tasarımı Özlem Topuz, kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz ve koreograf tasarımı Emre Karaca imzası taşıyor. Müzikalde, eski Arjantin devlet başkanlarından Juan Peron'un eşi Eva Peron'un hayatı anlatıldı. Prömiyere, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de katıldı.

28.03.2024 23:25  Güncelleme: 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Evita Müzikali"nin prömiyerini gerçekleştirdi.

Librettosunu Tim Rice'ın yazdığı, Andrew Lloyd Webber'in müzikleri ile hazırlanan müzikalin prömiyeri, Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın'ın rejisörlüğü ile orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov'un üstlendiği müzikalin koro şefliğini Anıl Aydın yaptı.

Eserde dekor tasarımı Özlem Topuz, kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz ve koreograf tasarımı Emre Karaca imzası taşıyor.

Kapalı gişe sahnelenen müzikalde eski Arjantin devlet başkanlarından Juan Peron'un eşi Eva Peron'un hayatı anlatıldı.

Prömiyere, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de katıldı.

Kaynak: AA

Tan Sağtürk, Emre Karaca, Juan Peron, Eva Peron, Arjantin, Mersin, Evita, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Evita Müzikali'ni prömiyerini gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ankara'da Engellilerin Katılımıyla Gerçekleştirilen 'Resim Workshop' Sergisi Açıldı
    21:13 Ankara'da Engellilerin Katılımıyla Gerçekleştirilen 'Resim Workshop' Sergisi Açıldı

    Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Resim Workshop' projesinin sergisi, engellilerin katılımıyla açıldı. Keçiören Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen programda, 22 engelli bireyin hayal dünyalarından oluşan resimler sergilendi. Program, engellilerin yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve toplumsal yaşama aktif katılımlarını artırmayı hedefliyor.

  • TİKA, Kolombiya'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı
    21:11 TİKA, Kolombiya'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

    Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın başkenti Bogota ve Maicao kentinde düzenlenen 'Ramazan Programı' kapsamında ihtiyaç sahiplerine 400 gıda paketi ulaştırdı. Yardımlar, Bogota'daki Abou Bakr Al-Sıddık Camii, İstanbul Camii ve El Kurtubi İslami Araştırmalar Merkezi ile Maicao'daki Omar İbn Al-Jattab Camisi'ne teslim edildi ve yetkililer tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. İstanbul Camii Başkanı Carlos Sanchez, Türkiye ve TİKA'ya verdikleri destek için teşekkür etti.

  • Şanlıurfa'da Büyük Filistin Yürüyüşü düzenlendi
    20:58 Şanlıurfa'da Büyük Filistin Yürüyüşü düzenlendi

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Gazze Dayanışma Platformu tarafından organize edilen Büyük Filistin Yürüyüşü'ne sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Yürüyüşte İsrail'e karşı sloganlar atıldı ve Filistin'in savunulmaya devam edileceği vurgulandı.

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zeki Müren'in Heykelini Dikti
    18:23 İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zeki Müren'in Heykelini Dikti

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'taki manolya ağacının altına Zeki Müren'in heykelini dikti. Başkan Tunç Soyer, Zeki Müren'in İzmir ile güçlü bir bağa sahip olduğunu belirtti.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nü ücretsiz oyunlarla kutladı
    18:01 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nü ücretsiz oyunlarla kutladı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü sahnelerinde düzenlediği ücretsiz oyunlarla kutladı. Ulusal ve uluslararası bildirilerin okunduğu etkinlikte, tiyatronun iletişimdeki önemi ve sanatın barışa olan katkısı vurgulandı.


22:50 Güney Afrika’da şarampole yuvarlanan otobüsten sadece 8 yaşındaki çocuk kurtuldu Güney Afrika'da şarampole yuvarlanan otobüsten sadece 8 yaşındaki çocuk kurtuldu
21:04 Fatih Erbakan, İstanbul’da adaylarını çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 şart sundu Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
20:33 Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur
19:55 Akkuyu NGS’de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı Akkuyu NGS'de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
22:49 Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı
22:44 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
22:26 Muğla’da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti Muğla'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti
21:46 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
19:29 Kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’a 25 yıl hapis cezası Kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'a 25 yıl hapis cezası
19:01 Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak
18:48 Avrupa şampiyonu Buket Kaya’nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 23:40:56. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Evita Müzikali'ni prömiyerini gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement