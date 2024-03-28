Mersin Devlet Opera ve Balesi, \'Evita Müzikali\'ni prömiyerini gerçekleştirdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Evita Müzikali"nin prömiyerini gerçekleştirdi.
Librettosunu Tim Rice'ın yazdığı, Andrew Lloyd Webber'in müzikleri ile hazırlanan müzikalin prömiyeri, Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın'ın rejisörlüğü ile orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov'un üstlendiği müzikalin koro şefliğini Anıl Aydın yaptı.
Eserde dekor tasarımı Özlem Topuz, kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz ve koreograf tasarımı Emre Karaca imzası taşıyor.
Kapalı gişe sahnelenen müzikalde eski Arjantin devlet başkanlarından Juan Peron'un eşi Eva Peron'un hayatı anlatıldı.
Prömiyere, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de katıldı.
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Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Resim Workshop' projesinin sergisi, engellilerin katılımıyla açıldı. Keçiören Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen programda, 22 engelli bireyin hayal dünyalarından oluşan resimler sergilendi. Program, engellilerin yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve toplumsal yaşama aktif katılımlarını artırmayı hedefliyor.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın başkenti Bogota ve Maicao kentinde düzenlenen 'Ramazan Programı' kapsamında ihtiyaç sahiplerine 400 gıda paketi ulaştırdı. Yardımlar, Bogota'daki Abou Bakr Al-Sıddık Camii, İstanbul Camii ve El Kurtubi İslami Araştırmalar Merkezi ile Maicao'daki Omar İbn Al-Jattab Camisi'ne teslim edildi ve yetkililer tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. İstanbul Camii Başkanı Carlos Sanchez, Türkiye ve TİKA'ya verdikleri destek için teşekkür etti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Gazze Dayanışma Platformu tarafından organize edilen Büyük Filistin Yürüyüşü'ne sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Yürüyüşte İsrail'e karşı sloganlar atıldı ve Filistin'in savunulmaya devam edileceği vurgulandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'taki manolya ağacının altına Zeki Müren'in heykelini dikti. Başkan Tunç Soyer, Zeki Müren'in İzmir ile güçlü bir bağa sahip olduğunu belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü sahnelerinde düzenlediği ücretsiz oyunlarla kutladı. Ulusal ve uluslararası bildirilerin okunduğu etkinlikte, tiyatronun iletişimdeki önemi ve sanatın barışa olan katkısı vurgulandı.
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