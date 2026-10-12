Mert Demir, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali\'nin ikinci akşamında sahnedeydi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 22'nci durağı Diyarbakır'da, festivalin ikinci akşamında Mert Demir sahne aldı.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 10 Ekim'de başlayan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin dün akşamki etkinliklerinde, Nevruz Park'ta sanatçı Mert Demir sahneye çıktı. Kendine özgü tarzı ve yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Demir, repertuvarında yer alan 'Gözlerime Bak' başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, Demir'in şarkılarına eşlik etti. Bazı dinleyiciler telefonlarının ışıklarını açarken, konser alanında renkli görüntüler oluştu.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 18 Ekim'e kadar Nevruz Park'ta düzenlenecek konserler ve çeşitli kültür sanat etkinlikleriyle devam edecek.