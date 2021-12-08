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Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri - Son Dakika

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri

08.12.2021 13:57
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında Konya'da çeşitli sergi, sempozyum ve konferanslar düzenleniyor.

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında Konya'da çeşitli sergi, sempozyum ve konferanslar düzenleniyor.

İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde (İRFA), çini, ebru, hat, tezhip gibi eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

İRFA Müdürü Zübeyir Belviranlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, anma etkinlikleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı ile "Benim Mevlana'm" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında yaklaşık 50 orta okuldan 5 bin öğrencinin İRFA'ya geleceğini aktaran Belviranlı, "Semanın ne olduğunu, anlatımını dinleyecekler, sema izleyecekler. Bu bizim için önemli, çünkü sema mukabeleleri icra ediliyor ama semanın neden yapıldığına dair çok bir farkındalık yok. 'İrfan Vakti' mottosuyla da hareket ediyoruz, semanın ne olduğunu geniş kitlelere aktarabilme maksadıyla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Belviranlı, İRFA'da yetişen öğrencilerin eserlerinden oluşan geleneksel sanatlar sergisi açtıklarını belirterek, yaklaşık 50 eserden oluşan serginin 09.00-22.30 saatlerinde ziyaret edilebileceğini söyledi.

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu İrfan, Tasavvuf ve Meydan Meşkleri Bölümünün Mehmet Fatih Çıtlak'ın sunumuyla "Meali-i Sema" programı icra edeceğini de dile getiren Belviranlı, bu programda semanın inceliklerinin anlatılacağını söyledi.

Belviranlı, programın 13-17 Aralık'ta her gün 18.00'de yapılacağını sözlerine ekledi.

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri

milli eğitim bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, mevlana, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri - Son Dakika


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