Milli Mücadele döneminde büyük öneme sahipti, tarihi yapının kalıntısı bile bulunmuyor - Son Dakika
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Milli Mücadele döneminde büyük öneme sahipti, tarihi yapının kalıntısı bile bulunmuyor

23.08.2022 11:53

Milli Mücadele döneminde büyük öneme sahipti, tarihi yapının kalıntısı bile bulunmuyor Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı müjdesinin verildiği telgrafhaneydi, tarihi yapıdan eser yok Milli Mücadele döneminde büyük öneme sahip olan, İstanbul ve Ankara arasındaki bağlantıyı sağlayan...

Milli Mücadele döneminde büyük öneme sahipti, tarihi yapının kalıntısı bile bulunmuyor

Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı müjdesinin verildiği telgrafhaneydi, tarihi yapıdan eser yok

KOCAELİ - Milli Mücadele döneminde büyük öneme sahip olan, İstanbul ve Ankara arasındaki bağlantıyı sağlayan Kutluca Telgrafhanesi, 1965 yılına kadar faaliyetini sürdürdü. Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı müjdesinin verildiği Kutluca Telgrafhanesinin artık kalıntısına bile rastlanılmıyor. Vatandaşlar, tarihi yapının yeniden aslına uygun olarak yapılmasını istiyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Kutluca köyünde yapılan, Milli Mücadele döneminde büyük bir öneme sahip olan Kutluca (Kuşluca) Telgrafhanesinin kalıntısına bile rastlamak artık mümkün değil. Milli Mücadele döneminde, İstanbul ve Ankara arasındaki bağlantıyı sağlayan Kutluca Telgrafhanesi, o dönemin gizli istihbaratının sağlandığı yer olarak biliniyor. Milli Mücadelenin en önemli isimlerinden biri olan Yahya Kaptan'ın, Mustafa Kemal Atatürk ile yazışmalarını İstanbul'dan engellendiği için Kutluca Telgrafhanesi üzerinden yaptığı biliniyor. Bu önemli tarihi yapı, yıllara dayanamayarak çöktü ve kalıntısına bile rastlamak zorlaştı. Vatandaşlar, tarihi yaşatmak adına yapının aslına uygun olarak yeniden yapılmasını istiyor.

"1965 yılına kadar telgrafhane hizmet"

Kutluca köyü muhtarı Engin Öztürk, "Farklı telaffuzlarda söylense bile buranın asıl ismi Kutluca Telgrafhanesidir. Burası daha önce Gebze postanesine bağlıydı. 1965 yılına kadar telgrafhane hizmet verdi, sonrasında kapatıldı. Telgrafhane kapatılınca buradaki cihazlar Gebze postanesine alındı. Burası Milli Mücadele döneminde büyük bir öneme sahipti, istihbarat görevi yapan bir telgrafhaneydi. Telgrafhane yıkılmadan restore edilip tekrar hayata kazandırılması için uzun süre mücadele ettik. 2 defa aslına uygun olarak proje yapıldı ancak faaliyete geçmedi. Biz yeniden buradaki telgrafhanenin aslına uygun olarak yapılmasını istiyoruz. Gelecek kuşakların da bunu görmesini istiyoruz" dedi.

"Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı müjdesinin verildiği telgrafhane"

Telgrafhanenin kapatıldıktan sonra ev olarak kullanıldığını söyleyen Öztürk, "Burası 1970'lerden sonra dedelerimizin kullandığı bir evdi. 1990 yılına kadar burada oyunlar oynardık. 1980-90'lardan sonra binada bakım olmayınca çökmeler başladı. Uzun dönemler tadilatının yapılması için taleplerimiz oldu. Binanın çatısı su almaya başladıkça ağaçlar çürüdü ve içe doğru çökme başladı. Daha sonra ise tamamen yıkıldı. Bir rivayete göre, köyün isminin Kutluca olmasının sebebi Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı müjdesinin verildiği telgrafhane olmasıymış. Öğrendiğimiz kadarıyla İstanbul'da İngilizler postaneleri ele geçirdiğinde bütün telgraf hatlarının şebekelerini ele geçirmiş. Bu sebeple burası gizli istihbaratın sağlandığı yer olarak kullanılmış. Yıkılmadan orijinal halinin projesi yapıldı. Tarihi yaşatmak anlamında burası yeniden yapılacak. Bizim istediğimiz köyün uygun bir yerinde yapılsın. Körfez ve büyükşehir belediyesi kanalıyla buranın tekrar hayata geçirileceğini düşünüyoruz, başkanlarımız söz verdi, bekliyoruz" diye konuştu.

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GÜNDEM / 21 Ağustos 2022 GÜNDEM / 21 Ağustos 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ağustos 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ağustos 2022
Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Milli Mücadele döneminde büyük öneme sahipti, tarihi yapının kalıntısı bile bulunmuyor - Son Dakika

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