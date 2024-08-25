Milli Şair Bekir Sıtkı Erdoğan'ın Ölümünün 10. Yılı Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Milli Şair Bekir Sıtkı Erdoğan'ın Ölümünün 10. Yılı Anıldı

Milli Şair Bekir Sıtkı Erdoğan\'ın Ölümünün 10. Yılı Anıldı

Karaman'da milli şair Bekir Sıtkı Erdoğan'ın ölümünün 10. yılı törenlerle anıldı. Şairin yayınlanmamış şiirleri ve rubaileri 'Sabır Sarmaşıkları' ve 'Gönüller Kavşağı' isimli kitaplarda toplanarak yayımlandı.

25.08.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARAMAN'da, milli şair Bekir Sıtkı Erdoğan, ölümünün 10'uncu yılında düzenlenen törenlerle anıldı. Şairin yayınlanmamış şiirleri ve rubaileri 'Sabır Sarmaşıkları' ve 'Gönüller Kavşağı' isimli kitaplarda toplanarak, vefatının 10'uncu yılında yayımlandı.

Milli şair Bekir Sıtkı Erdoğan'ın, ölümünün 10'uncu yıl dönümü nedeniyle Saray Holding SE-K-A SAR Vakfı ve KARTAP (Karaman Tanıtım ve Turizm Derneği) tarafından Piri Reis Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Mestan Karabacak, Erdoğan'ın 20'nci yüzyıl Türk edebiyatında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Karabacak "Rahatlıkla söyleyebiliriz ki; Bekir Sıtkı Erdoğan, Türk şiirinin neredeyse bir asra yakın bir dönemine tanıklık etmiş ve katkılarda bulunmuştur. Geleneksel şiirimizin hem halk, hem de aruz, yani hem halk, hem de divan tarzından yararlanmış ve şiir geleneğimize günümüze güç vererek ciddi bir birikime sahibi olduğunu her defasında açıklamıştır. Hece veznini de aruz veznini de başarıyla kullanmıştır. Geleneğe yaslanmayan bir şiirin, şiir olmayacağını iyi bildiği için Türk şiirinin iki ana kaynağından iyi beslenmiştir. 20'nci yüzyılda hece vezniyle şiir yazan pek çok şairimiz olmuştur, ancak onun tarzında hece vezniyle yazdığı 'Binbir gece' yani 'Hancı' ve 'Kışlada Bahar' gibi şiirlerinin ulaştığı üne dünya hangi başka şiir ulaşabilmiştir" dedi.

Saray Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ertabak ise "Şairimiz Bekir Sıtkı Erdoğan'ın yayınlanmamış şiirleri ve rubailerinin derlenmesiyle oluşturulan ve Saray Holding SE-K-A SAR Vakfımızın kültür sanat alanındaki kurumsal sponsorluğuyla, kültür hayatınıza armağan edilen 'Sabır Sarmaşıkları' ve 'Gönüller Kavşağı' kitaplarının tanıtımı için bir aradayız. Kadim şehrimizin yetiştirdiği bir büyük değer olan vatan, millet ve özellikle Karaman aşığı olan ve bunu her fırsatta şiirleriyle dile getiren şarkıları, filmleri yapılan meşhur 'Hancı' şiirleriyle bize gurbeti yaşatan yine şarkısı yapılan 'İbibikler öter ötmez oradayım' şiiriyle memleket hasretini getirip yüreğimizin tam ortasına bırakan, 'Müjdeler var yurdumun toprağına taşına. Erdi Cumhuriyet 50 şeref yaşına' mısralarıyla başlayan 50. Yıl Marşımızın üstadı Bekir Sıtkı Erdoğan'ı huzurlarınızda rahmetle, saygıyla anıyorum" dedi.

Program okunan şiirlerin ardından plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Bekir Sıtkı Erdoğan, Edebiyat, Karaman, Edebiyat, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Milli Şair Bekir Sıtkı Erdoğan'ın Ölümünün 10. Yılı Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Günlerdir her yerde aranan minik Narin’in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
15:37 Amasya’nın 10 günlük suyu kaldı Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı
15:26 Jose Mourinho, Samet Akaydın’ın kalmasını istiyor Jose Mourinho, Samet Akaydın'ın kalmasını istiyor
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:48 Başakşehir’de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı
14:47 Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 17:12:01. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Şair Bekir Sıtkı Erdoğan'ın Ölümünün 10. Yılı Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement