Minik elleriyle dilek turşusu kurdular - Son Dakika
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Minik elleriyle dilek turşusu kurdular

25.08.2022 11:28

Minik elleriyle dilek turşusu kurdular11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Gelin eğlencenin turşusunu birlikte kuralım" dedi.

Minik elleriyle dilek turşusu kurdular

ANKARA Turşusu ile dünyaca ünlü Ankara'nın Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, düzenlediği festival tanıtım toplantısında bu yıl 15'incisi düzenlenecek Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nin 8-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Gelin eğlencenin turşusunu birlikte kuralım" dedi.

Çubuk Mesleki Eğitim Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen festival tanıtım toplantısına Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ATO Başkanı Gürsel Baran, belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

-Dilek turşusu kurdular

Dilek turşusunun kurulduğu tanıtım toplantısında yöresel yemekler tanıtılırken, Türkiye Aşçılar Federasyonu ile ilçede gastronominin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü de imzalandı. Festivale sayılı günler kala tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydeden Başkan Demirbaş, Turşu Festivali'nin bu yılki temasının 'Gastronomi' olduğunu söyledi. Ünlü şefler, gurmeler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek festivalin 4 gün süreceğini vurgulayan Başkan Demirbaş, gastronomi alanındaki çalışmaları, festival içeriğini ve coğrafi işaretler alanında yürütülen çalışmaları sunum eşliğinde anlattı.

Dünyanın zenginlik ölçeğinin artık kültürel zenginliğin korunması, kültürel mirasına sahip çıkılması ve sağlık konuları olduğunu dile getiren Başkan Demirbaş, "Elimizdeki değerlerimize sahip çıkacağız. Elimizin altında koca bir hazine var. Ülke olarak dünyanın en büyük mutfaklarından birine sahibiz. Çubuk mutfağı da bu büyük mutfağın içerisinde önemli bir paya sahiptir. İşte bu hazinemize sahip çıkmak için ilçemize yeni bir hedef belirledik. İlçemizin vizyon, misyon ve hedefine bu yılki festivalimizle birlikte gastronomiyi ekliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma için gastronominin önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu yılki festivalimizin teması 'Gastronomi' olacak ve inşallah ilçemizi Başkent Ankara'nın Gastronomi merkezi yapacağız" dedi.

Bu yılki festivallerinde bir yenilik de gençlere yönelik çalışmalar olacağını anlatan Başkan Demirbaş, kuracakları interaktif oyunlar standı ile daha çok genci festival alanına çekmeyi planladıklarını kaydetti.

Festival süresince gastronomi şovları, atölye çalışmaları, yemek yarışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinliğin yer alacağını vurgulayan Başkan Demirbaş, festivalle ilgili şu bilgileri verdi: "Dünyanın en kaliteli ve en lezzetli turşularının üretildiği ilçemizde mutfak kültürümüzü de gün yüzünü çıkaracağız. Gençlerimize yönelik yapacağımız interaktif oyunlar standımızda turşu ve gastronomi temalarına uygun ortamlarda oyunlar oynayacaklar. Ayrıca bu alanda kurulacak dev bir ekranda ilçemizin tanıtımı olacak. Gençlerimize onları sıkmadan ve onların seveceği şekilde ilçemizi en iyi şekilde tanıtmak ve anlatmak istiyoruz. Festivalimizde konserlerin yanında, yemek yarışmaları, gastronomi şovları, halk oyunları gösterileri, kültürel ve yöresel ürünlerin sergileri yer alacak. Turşumuz başta olmak üzere gün boyu gelen misafirlerimize çeşitli ikramlarımız olacak."

-Çubuk'ta yıldızlar geçidi yaşanacak

Tuşu festivalinde 2 sahne kurulacağını ve festival süresince etkinlikler yapılacağını aktaran Başkan Demirbaş, "Büyük sahnede Tuğçe Kandemir, Rafet El Roman, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Ömer Faruk Bostan, Veli Erdem Karakülah, Irmak Arıcı gibi sanatçılar sahne alacaklar. Diğer sahnede ise yerel sanatçılarımız ile yurdumuzun dört bir yanından ve yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri sahne alacaklar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çubuk Turşusu davetliler tarafından turşunun sultanları tarafından kurulurken, kağıtlara yazılan dilekler de özel tüplere konularak turşuların içerisine özenle konuldu. Ağızları sıkıca kapatılan dileklerin yer aldığı turşular festivalde açılmak üzere turşu mahsenlerine konuldu.

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Kaynak: İHA

Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Minik elleriyle dilek turşusu kurdular - Son Dakika

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