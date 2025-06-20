Miniklerden Yerli Araçlara Klip

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla üretilen yerli araçları öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları kliple öğrenen Bursa'daki anaokulu öğrencileri, kendilerine hediye edilen TEKNOFEST montlarıyla yeniden sahne aldı.

Geçen ay "KIZILELMA", "AKINCI", "HÜRKUŞ", "PARS" gibi yerli savunma sanayisi araçlarının fotoğraflarını elinde tutan 3-6 yaş grubundaki Genç Kardelen Anaokulu öğrencilerinin TEKNOFEST kapsamında hazırlanan "Biz yaptık" şarkısına eşlik ederek çektiği klip, yoğun ilgi gördü.

Okulun yıl sonu gösterisinde TÜBİTAK tarafından kendilerine hediye edilen TEKNOFEST montlarını giyerek sahneye çıkan öğrenciler, klipteki "Biz yaptık" şarkısı eşliğinde dans etti.

Kameraların karşısında klibi yenileyen öğrencilerin performansları hem aileleri hem de öğretmenlerinden alkış aldı.

Eğitim kurumunun müdürü Fehime Şişli, AA muhabirine, sürdürülebilir eğitim sistemini uyguladıklarını söyledi.

Sistem kapsamında düzenledikleri etkinliklerle çocuklara Türkiye'deki sanayi ve teknoloji devrimini anlatmak istediklerini belirten Şişli, "Çocuklarımıza sadece dünyadan değil, Türkiye'nin geldiği noktalardan bahsetmek istedik. Çocuklarımız hep batı algısı içindeler, Batman, Örümcek Adam ve Demir Adam gibi kahramanları seviyorlar." dedi.

Şişli, Türkiye'nin kahramanlarını çocuklara anlatmak istediklerini ifade ederek, "Böyle olunca 'Bizim de kahramanlarımız var çocuklar, FATİH, AKINCI, PARS ve SERHAT gibi' dedik. Bunların ülkenin milli sanayi devriminde çok önemli bir rol oynadıklarını söyledik. Bunun akabinde çocuklarımızla bir video çekmek istedik." diye konuştu.

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır bizzat aradı"

Şişli, çektikleri klibin viral hale geldiğini belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır bizzat aradı, çocuklarımıza çok güzel hediyeler yolladılar. Daha sonra TÜBİTAK'tan bizimle iletişime geçtiler. Çocuklarımıza 'Meraklı Minik' dergisi, TÜBİTAK yayınlarını ve TEKNOFEST montlarını gönderdiler." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin ve velilerin çok mutlu olduğunu dile getiren Şişli, "Bunun akabinde biz de yıl sonu gösterimizde bunu tekrar yapıp velilerimizle bu coşkuyu paylaşmak istedik. 63 çocuğumuzdan 55'iyle gösteri yaptık. Önümüzdeki dönemlerde daha farklı işler yapacağız. Çocuklarımız artık teknoloji çocukları. Biz teknolojinin kutusuna karşı değiliz, kötüsüne karşıyız ve çocuklara bunu en iyi şekilde aşılayacağız." değerlendirmesinde bulundu.