Moskova A Cappella Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Moskova A Cappella Festivali Başlıyor

Moskova A Cappella Festivali Başlıyor

Rusya'nın başkenti Moskova, 'Moskova A Cappella' ve 'Moskova'da Yaz' festivaline ev sahipliği yapıyor. Festivalde 13 ülkeden 150 A Cappella grubu yer alacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festival, 1 Eylül'e kadar devam edecek.

29.08.2024 10:57
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RUSYA'NIN başkenti Moskova, açık uluslararası vokal festivaline ve sanatçı yarışması olan 'Moskova A Cappella'ya ev sahipliği yapıyor. Festival, başkentin tamamını kapsıyor. 'Geleceğin Toprakları- Moskova 2030' forum festivalinin bir parçası olarak gerçekleşen 'Moskova A Cappella' ve 'Moskova'da Yaz' festivali 35'ten fazla konser mekanında gerçekleştiriliyor.

Festivale Çin, Japonya, Belarus, Almanya, Arjantin ve başka ülkeler olmak üzere 13 ülkeden 150 A Cappella grubu katılacak. Festival izleyicileri çeşitli türler, mekanlar, binlerce saatlik canlı performans ve özel projeler gibi sürprizlerle karşılaşacak. Açılış, Kızıl Meydan manzarasına sahip Zaryadye Parkı'nda gerçekleşecek.

Moskova'nın tam merkezinde, Manezhnaya Meydanı ve Devrim Meydanı'nda bir lounge alanı yer alıyor. Başkent sakinleri ve misafirler, başkentte plaj atmosferini hissediyor. Ziyaretçiler, A Cappella gruplarının performansları, DJ setleri, özel tasarımcı piknikleri ve pufların bulunduğu bir alanla karşılanıyor. Başkentin gastronomi tarafıyla tanışmak isteyenler içinse, özel bir yaz menüsü ve Rusya'nın tüm bölgelerinden yemekler sunan bir gastromarket açıldı.

KAREOKE STANDLARINDA EĞLENCE VE ÖDÜLLER ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Ziyaretçiler düzenlenen karaoke yarışmasına da katılabilecekler. Şehrin her yerine yeteneklerini sergileyebilecekleri ve ödüller kazanabilecekleri 10 karaoke standı kurulacak. 'Moskova A Cappella' festivali ile Rus kültürü daha yakından deneyimlenecek. Festival, 'Moscow Seasons' projesinin çerçevesindeki birçok etkinlikten biri. Projenin festivalleri, aile veya tek başına seyahat için bir destinasyon olacak ve Türkiye'den gelen tüm ziyaretçilere bir deneyim sunacak. Festival ücretsiz ve ön kayıt olmadan tüm katılımcıların ziyaretine açık olacak. Festival1 Eylül'e dek sürecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Moskova A Cappella Festivali Başlıyor - Son Dakika

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