Mudurnu'da 'Ben Her Yerde Varım' Etkinliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mudurnu'da 'Ben Her Yerde Varım' Etkinliği

Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Çamyurdu İlkokulu'nda etkinlikler düzenledi.

05.05.2025 12:48
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında, Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri nisan ayı etkinliklerini Çamyurdu İlkokulu'nda gerçekleştirdi.

Projeyle, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini toplumsal faydaya dönüştürmeleri ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları hedefleniyor.

Bu doğrultuda, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Bilişim Teknolojileri alanında öğrenim gören öğrenciler, Çamyurdu İlkokulu'nda geleneksel çocuk oyunları, yüz boyama, drama çalışması ve temel düzeyde robotik kodlama etkinlikleri düzenledi.

Etkinlik kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ebru Deveci de etkileşimli masal anlatımı gerçekleştirdi.

Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, projeye katkı sağlayan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan şefi Aytül Atalay, Bilişim Teknolojileri alan şefi Merve Namtepe, Deveci ve etkinlikte görev alan öğrencilere teşekk etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mudurnu'da 'Ben Her Yerde Varım' Etkinliği - Son Dakika

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