Muğla’da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Muğla’da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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Muğla’da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
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Muğla’da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
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Muğla’da Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Muğla'da Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda halk oyunları ekipleri ve öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunulurken, Cumhuriyet Bayramı coşkusu salona yansıdı.

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda kutlama programı düzenlendi. Programa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Garnizon Komutanı ve Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Tümamiral Mehmet Baybars ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam eden programda halk oyunları ekipleri ve öğrenciler sahne aldı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyicilerden alkış alırken, salonda bayram coşkusu yaşandı.

Vali Akbıyık: "Yaşasın Cumhuriyet"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, programda yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Yerli ve milli savunma sanayisindeki gelişmelere değinen Vali Akbıyık, "Yerli ve milli savunma sanayimizin gurur abideleri olan insansız hava araçlarımızda, milli muharip uçaklarımızda, göklerde ve mavi vatanda dalgalanan al bayrağımızda gençlerimizin azmi, fikri ve alın teri vardır" dedi.

Cumhuriyet'in gençlere emanet edildiğini vurgulayan Akbıyık, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz' sözleriyle sizlere emanet ettiği bu kutlu mirası ilimle, irfanla, teknolojiyle ve sarsılmaz milli değerlerimizle geleceğe taşımak en temel görevimizdir" ifadelerini kullandı.

"Okuyan, araştıran ve üreten bir gençlik için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Muğla'da gençlerin gelişimine yönelik çalışmalara değinen Vali Akbıyık, "Milletçe 'Kitap insanı, insan dünyayı değiştirir' anlayışıyla okuyan, araştıran, üreten ve çağın ötesini hedefleyen bir gençlik için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajı da veren Akbıyık, farklılıkların en büyük zenginlik olduğunu belirterek, "Farklılıklarımızı en büyük zenginliğimiz bilerek bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve kardeşliğimizi perçinleyerek güçlü Türkiye olacağız" dedi.

Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı

Konuşmasında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin kahramanlarını anan Vali Akbıyık, vatan, ezan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet ve minnetlerini sundu. Kahraman gazilere şükranlarını ileten Akbıyık, başta gençler olmak üzere tüm Muğlalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Vali Akbıyık, konuşmasını "Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet" sözleriyle tamamladı.

Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programı, öğrencilerin gösterileri ve Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümüne eşlik eden coşkulu anlarla sona erdi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatTörenMuğlaSon Dakika

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